YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

YKS sınav yerleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının giriş yerlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat,geçen yıl sınavdan bir hafta gibi süre önce sınav yerleri belli olmuştu. Bu yılda bu şekilde olması beklenmektedir.
2021 YKS
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15 - 135 dakika
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15 - 180 dakika
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15:45 - 120 dakika
Sınav yeri değiştirme işlemlerihttps://ais.osym.gov.tr adresine giderek şifre ve kimlik bilgilerinizle giriş yapınız. Sol menüde "İşlemler" başlığı altında bulunan "Sınav Merkezi Değişiklik Talebi" kutusundan 2020 YKS ya da 2020 MSU sınavlarından birini seçiniz. Değiştirmek istediğiniz sınavı buradan seçin. 3. Sınava hangi ilde atandığınızı kontrol edin Test merkezini değiştirmek için iki seçenek vardır. 4. Değişiklik yapmak istiyorsanız, lütfen iki sınav merkezi seçin ve sınav başvuru süresi boyunca değişiklik talebinizi onaylayın. Başvurunuzun alındığından emin olmak için kaydet ve gönder düğmesine basın. Talebinizin alındığından emin olmak için lütfen bir değişiklik talebi gönderdiğinizi görmek için 3. adıma dönün.
Son Güncelleme: 08.06.2021 14:12