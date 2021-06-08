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YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Haziran ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) gerçekleşecek. Sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edilmektedir. YKS sınav yerleri belli oldu mu? Bir diğer merak edilen konu ise YKS sınav yerleri değiştirme başvurusunun nasıl yapıldığı oldu. YKS sınav yerleri değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte YKS sınav yerleri ve sınav yerleri değiştirme başvurusu hakkında merak edilenler...

08 Haziran 2021 Salı 14:12
YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
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YKS sınav yerleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının giriş yerlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat,geçen yıl sınavdan bir hafta gibi süre önce sınav yerleri belli olmuştu. Bu yılda bu şekilde olması beklenmektedir.

2021 YKS

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15 -  135 dakika

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15 -  180 dakika

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15:45  - 120 dakika

Sınav yeri değiştirme işlemleri


https://ais.osym.gov.tr adresine giderek şifre ve kimlik bilgilerinizle giriş yapınız. Sol menüde "İşlemler" başlığı altında bulunan "Sınav Merkezi Değişiklik Talebi" kutusundan 2020 YKS ya da  2020 MSU sınavlarından birini seçiniz. Değiştirmek istediğiniz sınavı buradan seçin. 3. Sınava hangi ilde atandığınızı kontrol edin Test merkezini değiştirmek için iki seçenek vardır. 4. Değişiklik yapmak istiyorsanız, lütfen iki sınav merkezi seçin ve sınav başvuru süresi boyunca değişiklik talebinizi onaylayın. Başvurunuzun alındığından emin olmak için kaydet ve gönder düğmesine basın. Talebinizin alındığından emin olmak için lütfen bir değişiklik talebi gönderdiğinizi görmek  için 3. adıma dönün.

 

 

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 14:12
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YKS Sınav YerleriYKS Sınav Yerleri Değiştirme Başvurusu
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