YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

YKS sınav yerleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının giriş yerlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat,geçen yıl sınavdan bir hafta gibi süre önce sınav yerleri belli olmuştu. Bu yılda bu şekilde olması beklenmektedir.

2021 YKS

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15 - 135 dakika

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15 - 180 dakika

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15:45 - 120 dakika

Sınav yeri değiştirme işlemleri