YKS sonuçlarında son dakika! T.C kimlik no ve şifreni yaz hangi üniversiteyi kazandın öğren! YKS sonuç ekranı 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından bekleniyor. Milyonlarca adayın üniversite eğitimleri için merakla beklediği sonuçlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika açıklamalarını takip ediyor.





Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday (AİS) şifresiyle sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecekler. Yoğunluk nedeniyle sonuç açıklanırken internet sitesinde yavaşlamalar yaşanabileceği düşünülerek, mobil uygulama tercih edilebilir.

YKS tercih sonuçları iki farklı alternatif sonucu içerecek. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar "Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz" yazısını görecekler. Üniversite kazanan adaylar ise yerleştikleri üniversitenin adı, bölümü, tercih sırası, yerleşme puanı gibi bilgileri sonuç ekranında görebilecekler.

Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları, tercih işlemleri tamamlandıktan 10 gün sonra erişime açılmıştı. Bu yıl ise tercihlerin tamamlanmasının üzerinden 9 gün geçti. Adaylar, "YKS tercih sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

YKS tercih sonuçları açıklandığında, adayların heyecanla sonuçları görmeleri bekleniyor. Üniversite kazanan adaylar, yerleştikleri üniversitenin bilgilerini görerek geleceğe dair ilk adımı atacaklar. YKS tercih sonuçlarıyla ilgili en güncel bilgileri takip ederek sonuçların açıklanmasını bekliyoruz.