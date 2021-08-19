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YKS tercihi yapan adaylar dikkat! Yarın son gün..

YKS ile ilgili başlatılan tercih işlemlerinin yarın sona ereceği bildirildi. Adayların, yarın saat 23.59'a kadar tercihlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

19 Ağustos 2021 Perşembe 13:53
YKS tercihi yapan adaylar dikkat! Yarın son gün..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar sonrasında başlatılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) giriş tercihleri süresi yarın sona eriyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,  adayların tercih işlemlerini bir an önce tamamlamaları gerektiğini söyledi.


Prof. Dr. Halis Aygün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajda YKS tercihi yapacak olan tüm adayların tercih işlemlerini  20 Ağustos 2021 saat 23.59'a kadar gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti.


Son Güncelleme: 19.08.2021 13:53
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