YKS'den çıkan araştırıyor! Bu 25 üniversitenin mezunları anında iş buluyor

CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye'de mezunları en kolay iş bulunan 5 üniversite arasında yer alan üniversiteler...

İŞ BULMANIZDA ÖNÜNÜZÜ AÇACAK ÜNİVERSİTELER





Gazi Üniversitesi: Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi, mezunlarına geniş bir iş imkanı sunmaktadır. Özellikle eğitim alanında başarılı mezunlar yetiştiren üniversite, öğretmenlik gibi alanlarda iş fırsatları sağlamaktadır.

Çankaya Üniversitesi: İstanbul'da bulunan Çankaya Üniversitesi, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmanın yanı sıra iş olanakları da sağlamaktadır. Üniversitenin bağlantıları ve iş dünyasıyla ilişkileri, mezunlarının iş bulma şansını artırmaktadır.

Ege Üniversitesi: İzmir'de yer alan Ege Üniversitesi, Türkiye'nin köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Geniş bir akademik yelpazede eğitim veren üniversite, mezunlarını istihdam edilebilirlikleri yüksek bir şekilde yetiştirmektedir.

Kocaeli Üniversitesi: Mühendislik ve teknik alanlarda güçlü bir eğitim veren Kocaeli Üniversitesi, mezunlarına iş bulma konusunda fırsatlar sunan bir üniversitedir. Sanayi bölgelerine yakınlığı ve işbirlikleri sayesinde öğrencilerin iş dünyasıyla bağlantı kurmalarını sağlamaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi: İstanbul'da bulunan Bahçeşehir Üniversitesi, öğrencilerine çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sunmanın yanı sıra iş imkanları da sağlamaktadır. Kariyer merkezi ve staj programları sayesinde mezunlarının iş dünyasında rekabetçi olmalarını desteklemektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde üçer bölümle kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda yeni bölümler eklenmiş ve Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu da öğrenci almaya başlamıştır.

İstanbul Okan Üniversitesi, Tuzla Akfırat'ta yer alan bir vakıf üniversitesidir. 1999 yılında kurulmuş olup 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında İstanbul'da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Çeşitli fakülteleri ve bölümleri bünyesinde barındırmaktadır.

Doğuş Üniversitesi, 1995 yılında Doğuş Eğitim Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir. İstanbul'da faaliyet göstermektedir.

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul'da yer alan bir vakıf üniversitesidir. 1996 yılında İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. Çeşitli fakülteleri ve bölümleri bünyesinde barındıran bir üniversitedir.

Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir. Sağlık bilimleri alanında eğitim vermenin yanı sıra diğer disiplinlerde de eğitim sunmayı hedeflemektedir.

Kadir Has Üniversitesi, 1997 yılında iş insanı Kadir Has tarafından İstanbul'da kurulan bir üniversitedir. Çeşitli fakülteleri, yüksekokulları ve akademileri bünyesinde barındırmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 1911 yılında "Kondüktör Mekteb-i Âlîsi" adıyla kurulan bir devlet üniversitesidir. Teknik eğitim ve araştırma alanlarında faaliyet göstermektedir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1882 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kurulan bir güzel sanatlar üniversitesidir. Resim, heykel ve mimarlık alanlarında eğitim vermektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1992 yılında İzmir'de kurulan bir devlet üniversitesidir. Özellikle teknoloji alanında araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Gaziantep Üniversitesi, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile eğitim vermeye başlamış ve 1987'de bağımsız bir devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. Gaziantep'te yer alan bu üniversite, köklü bir geçmişe sahip olup bilim ve teknoloji alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi ya da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. İhsan Doğramacı tarafından 1984 yılında kurulan üniversite, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ön plana çıkan Bilkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı'nın vizyonuyla hayata geçirilmiştir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2003 yılında Ankara'da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bir iştiraki olarak faaliyet gösteren üniversite, ekonomi ve teknoloji alanında eğitim vererek öğrencilere geleceğe yönelik yetenekler kazandırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul'da bulunan köklü bir devlet üniversitesidir. Kökeni 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn'a dayanan üniversite, mühendislik alanında eğitim vermek amacıyla askeri bir okul olarak kurulmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi, tarihi ve teknik bilimi bir araya getirerek öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul'da Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2007 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Yükseköğretim alanında yenilikçi bir vizyonla hareket eden üniversite, öğrencilere çağdaş eğitim anlayışıyla donanımlarını artırmaları için fırsatlar sunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1956 yılında Ankara'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan ODTÜ, akademik ve bilimsel alanda başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Öğrencilere geniş bir disiplin yelpazesi ve fırsatlar sunan üniversite, çağdaş eğitim anlayışıyla öne çıkmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi, 1992 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla kurulmuş ve daha sonra 2014 yılında Gebze Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılmış bir üniversitedir. Yüksek teknoloji odaklı bir eğitim veren üniversite, öğrencilere modern bir eğitim ortamı ve imkanları sunmaktadır.

Koç Üniversitesi, 1993 yılında İstanbul'da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Kaliteli eğitim anlayışı ve nitelikli öğretim kadrosuyla öne çıkan üniversite, öğrencilere geniş bir akademik yelpaze ve küresel düzeyde fırsatlar sunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'da yer alan bir devlet üniversitesidir. Avrupa Yakası'nda beş, Anadolu Yakası'nda iki olmak üzere toplamda yedi kampüse sahiptir. Geniş bir alanı kaplayan bu kampüsler, üniversitenin merkezini oluşturur. Boğaziçi Üniversitesi, bilim ve sanat alanlarında öğrencilere üst düzey bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Sabancı Üniversitesi, İstanbul'da 1999 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir. Liberal bilimler tarzında eğitim veren üniversite, Sabancı topluluğu ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Nitelikli öğretim kadrosu ve çağdaş eğitim olanaklarıyla öğrencilere geniş bir akademik perspektif sunmaktadır.