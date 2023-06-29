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  3. YKS'ye girenler dikkat! ÖSYM'den flaş YKS duyurusu: Tarih verildi

YKS'ye girenler dikkat! ÖSYM'den flaş YKS duyurusu: Tarih verildi

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YKS'ye girenler dikkat! ÖSYM'den flaş YKS duyurusu: Tarih verildi
ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların hayallerini gerçekleştirmek için ter döktüğü YKS, 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç aşamadan oluşan bu önemli sınavın sonuçları için adaylar sabırsızlıkla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklayacak. Bu sonuçlar, TYT, AYT ve YDT testlerinin sonuçlarını içerecek ve adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden e-Devlet uzantısıyla TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

27 TEMMUZ İLE 5 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA...

ÖSYM

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tercih sürecine başlayacak. Ancak bu yılın tercih tarihleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler, 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu yılın tercih tarihlerini öğrenmek için resmi duyurunun beklenmesi gerekmektedir.

YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Tercih tarihleri ve diğer güncel bilgilere ilişkin haberlerimizi takip ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Tercih süreci, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir aşama olduğu için detaylı bilgilere ve rehberliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

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