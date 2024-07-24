YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

Üniversite tercih sürecinde adaylara rehberlik eden YÖK Atlas Tercih Robotu, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen bir yazılım olarak öne çıkıyor. Bu platform, üniversite adaylarının bilinçli tercihler yapabilmeleri için geçmiş yılların taban puanlarından kontenjan bilgilerine kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunuyor. Adım adım kullanım rehberi ve detaylar bu haberde.

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas, üniversite adaylarının tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alabilmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bir yazılımdır. Adaylar bu platform sayesinde üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler. YÖK Atlas, tercih yapacak öğrenciler için vazgeçilmez bir rehber niteliğindedir.





YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite ve bölüm tercihlerinizde adım adım nasıl ilerleyeceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Üniversite Seçimi:

"Üniversite Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz üniversitenin ismini girin. Bu işlem, o üniversitedeki tüm lisans programlarını listeleyecektir.

Listelediğiniz programların detaylarını görmek için programın ismine tıklayın.

Program Seçimi:

"Program Seç" kutucuğuna ilgilendiğiniz programın (mesleğin) ismini girin. Bu işlem, bu programın bulunduğu tüm üniversiteleri gösterecektir.

Detaylı bilgi almak için üniversitenin üzerine tıklayın.

Taban ve Tavan Puanlara Erişim:

YÖK Atlas tercih robotu, üniversitelerin kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve başarı sırası bilgilerine ulaşmanızı sağlar. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları gibi bilgilere erişim imkanı sunar.

Puan Türü Seçimi:

Arama yaparken puan türünü seçerek, istediğiniz bilgileri filtreleyebilirsiniz.

YÖK ATLAS İLE NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK Atlas uygulaması, üniversite adaylarının tercihlerinde faydalanabileceği geniş bir bilgi yelpazesi sunar. Bu bilgiler arasında:

Kontenjan ve Yerleşen Sayıları: Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen ve ek kayıt yaptıran sayıları.

Cinsiyet Dağılımı: Yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı.

Coğrafi Dağılım: Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler ve iller.

Öğrenim Durumu ve Mezuniyet Yılları: Yerleşen öğrencilerin öğrenim durumu ve mezuniyet yılları.

Lise Bilgileri: Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları, lise grupları ve liseler.

Okul Birincileri: Yerleşen okul birincileri.

Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri: Taban puan ve başarı sırası istatistikleri.

Yerleşen Son Kişinin Profili: Yerleşen son kişinin profili.

YKS Net Ortalamaları: YKS net ortalamaları, puanları ve başarı sıraları.

Tercih İstatistikleri: Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri, yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri.

Üniversite Türleri ve Tercih Eğilimleri: Üniversite türleri ve illere göre tercih eğilimleri.

Program Tercihleri: Aynı ya da farklı programlara yapılan tercihler.

ADIM ADIM YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU KULLANIM REHBERİ

YÖK Atlas tercih robotunu kullanmak oldukça basittir. İlk olarak, ilgilendiğiniz üniversite veya programı seçerek arama yapabilirsiniz. Ardından, taban puan ve başarı sıralarını inceleyerek tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz. Puan türü seçimi ile aramanızı daraltabilir ve daha spesifik bilgilere ulaşabilirsiniz.

YÖK Atlas, üniversite adaylarının tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alabilmelerine yardımcı olan bir platformdur. Bu yazılım, adayların geçmiş yılların verilerini analiz ederek daha doğru tercihler yapmalarını sağlar.

YÖK Atlas tercih robotu, üniversite adaylarının doğru ve bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olan bir rehberdir. Üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgileri içeren bu platform, adayların tercih sürecinde güvenilir bir kaynak olarak öne çıkar. YÖK Atlas ile üniversite tercihlerinde başarıya ulaşmak artık daha kolay.



