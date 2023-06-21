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  3. YÖK Başkanı açıkladı: Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak mı?

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak mı?

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YÖK Başkanı açıkladı: Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak mı?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasına ilişkin bir çalışmanın şu an gündemde olmadığını belirtti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı halinde alternatif çalışmalar yapabileceklerini söyledi. Özvar ayrıca, depremzede adaylar için deprem bölgesindeki üniversitelerde ek kontenjan ayırdıklarını belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasına ilişkin bir çalışmanın şu an gündemde olmadığını belirtti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı halinde alternatif çalışmalar yapabileceklerini söyledi. Özvar, Türkiye’de yükseköğretime ilişkin güncel verileri de paylaştı.

Özvar ayrıca, depremzede adaylar için deprem bölgesindeki üniversitelerde ek kontenjan ayırdıklarını belirtti. Yükseköğretimde kayıtlı öğrenci sayısının 6 milyon 950 bin 142 olduğunu bildiren Özvar, lisans, ön lisans ve açık öğretim olmak üzere üniversitelerin bu yılki kontenjan sayısının 1 milyon 73 bin 404 olduğunu açıkladı.

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