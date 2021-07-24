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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yarı yıl ve ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ve velilerin merakla sorduğu Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yarı yıl ve ara tatil ne zaman? gibi sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yanıtlar geldi. Bakan Selçuk, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait hazırlanan çalışma takvimi kamuoyuna açıkladı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:47
Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yarı yıl ve ara tatil ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait hazırlanan çalışma takvimi kamuoyuna açıkladı. Yapılan bu paylaşıla birlikte sorduğu Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yarı yıl ve ara tatil ne zaman? gibi sorular da yanıt bulmuş oldu.

Koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla birlikte yeni döneme Eylül ayında başlayacaklarını bildiren Bakan Ziya Selçuk, aşı olan herkesin kendi sağlığının takipçisi olacağından emin olduklarını ve bunun da yüz yüze eğitime başlama sürecinin büyük bir destekçisi olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.


Okul sonrasında başlatılan etkinlik programlarının telafi eğitim kapsamında devam ettiğini hatırlatan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılının çalışma takvimi de açıkladı. MEB'in takvimine göre ise 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlangıcı, 31 Ağustos 2021'de öğretmenlerin mesleki çalışmalarına başlamasıyla start veriyor.

OKULLAR HANGİ GÜN AÇILACAK?

Yüz yüze eğitimin 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacağının belirtildiği takvimde okulların yarı yılı 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlayacağının kaydedildiği görüldü.

ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Okulların ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. İkinci dönemin ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacağı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü de sona ereceği belirtildi.

"YARIYIL TATİLİ"

2021-2022 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacağı ve 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak şekilde ayarlandı.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:47
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