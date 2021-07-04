Yüz Yüze Eğitim öncesi 12-18 yaş arası gençler aşılanacak

Yaklaşık iki yıldır yüz yüze eğitime verilmiş ve eğitimler EBA TV üzerinden verilmişti. Hız kazanan aşılama ile birlikte ülkemizde 18 yaş altı kişilerinde aşılanması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi 12 ve 18 yaş arası gençlerin aşılayacaklarını bildirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın yaptığı açıklamada 12 ve 18 yaş arası gençlera aşılanma çağrısında bulundu.Aşının yan etkisinin olmadığına vurgu yapan Akın yüz yüze eğitime tam olarak geçmek için aşılanmanın gererekliliğine değindi. Hayatını kaybedenlerin arasında gençlerinde olduğuna dikkat çeken Levent Akın bu yaş grubunun aşılanması gerek dedi.