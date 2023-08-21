Zam gelmeden hemen stoklayın! O markette ayçiçek yağı 49,99 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor

Ülkede yaşanan ayçiçek yağı krizi, pek çok aile için ciddi bir sıkıntı haline gelmişti. Neyse ki, Vera markasının yürüttüğü kampanya ile ekonomik bir çözüm sunuluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı, oldukça düşük bir fiyatla tüketicilere sunuluyor. Bu kampanya, sınırlı stoklarla sınırlı olduğundan dolayı, bu fırsatı değerlendirmek için hızlı davranmanız gerekiyor. Mutfağınızdaki masrafları hafifletmek için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

Vera markasının bu kampanyası, tüketicilere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Ayçiçek yağı krizinin yol açtığı zorlukları hafifletmek ve aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen Vera, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu özel fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan 5 litrelik ayçiçek yağı, sınırlı sayıda olduğundan dolayı acele etmek önemlidir.

Mutfak masraflarınızı kontrol altına almak ve aile bütçenize nefes aldırmak istiyorsanız, Vera markasının bu kampanyasını kaçırmamalısınız. Ekonomik zorluklara karşı bir çözüm sunan bu fırsat, sınırlı stoklarla sınırlı olduğundan dolayı hızlı davranmanız gereken bir fırsattır. Aile ekonominizi dengelemek için şimdi harekete geçme zamanı.

A101'DE AYÇİÇEĞİNE DEV İNDİRİM





Türkiye genelindeki A101 marketlerinde tüketicilere müjdeli bir haber var: Ayçiçek yağı krizine son vermek için devam eden Vera kampanyasıyla 5 litrelik ayçiçek yağı sadece 72,99 TL'ye satılıyor. Bu cazip fiyatla sunulan ürün, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.



A101 marketler zinciri, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışa karşı tüketicilerine destek olmaya devam ediyor. 5 litrelik ayçiçek yağı, 72,99 TL gibi ekonomik bir fiyatla raflarda yerini alıyor. Bu kampanya, alışveriş bütçesine katkı sağlamak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Ekonomik zorluklar yaşandığı bir dönemde, indirimli fiyatlarla ayçiçek yağı satın alarak tasarruf yapabilirsiniz.



Ancak bu fırsatı kaçırmamak için acele etmelisiniz. Kampanya sınırlı bir süre için geçerli olacak.

