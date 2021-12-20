Eğitime kar engeli! 4 ilde okullar yarın tatil edildi













Bitlis Valiliği tarafında yapılan açıklalar sonrası Tatvan Kaymakamı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Kaymakam Tekin Erdemir, sabah saatleri itibariyle başlayan kar yağışının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 21 Aralık Salı günü okulların açık olmayacağını söyledi.Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışları nedeniyle 1 gün kapalı olan okulların 1 gün daha kapalı olarak kalacağına karar verildiği bildirildi.Tufanbeyli ve Saimbeyli Kaymakamlık yolu ile yapılan ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin olumsuz bir durum ile karşılaşmamaları için 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreli ara verildiği belirtildi.Muş genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken 1 gün olarak karar verilen kar tatilinin 1 gün daha uzatılmasına karar verildi. Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.Konya'da etkili olan yoğun kar yağışlarından dolayı 24 ilçede yüz yüze eğitime verildi. 9 ilçede ise yarın okulların tatil olma kararı 1 gün daha uzatıldı.