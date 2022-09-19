YAŞAM
19 Eylül 2022 - 09:34

Eğlence mekânındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Eskişehir'de bir eğlence mekânında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 09:34
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Eğlence mekânındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı


Olay, Seyitgazi İlçesi'nde bulunan bir eğlence mekânında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekânında Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yaralılardan Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş, olay mahaline gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Diğer yaralı Çetin K.'nın ise kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda cinayette kullanılan bıçak ile birlikte Beylikova İlçesi'nde yakalandı.



Hayatını kaybeden Kenan Çetintaş'ın cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Seyitgazi'nin Sancar Mahallesi mezarlığına, Ümit Zeybek'in cenazesinin ise bugün ikindi namazı ardından Alpu'nun Bozan yolu mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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