EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 14:26

EGM 2022 Emniyet polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? Polis promosyonu ne zaman verilecek, hangi bankayla anlaşıldı? EGM Polis promosyonunda son durum

Polis maaşı promosyon sözleşmesinin detayı araştırılmaya başlandı. Emeklilerin maaşlarının artırılmasına yönelik kampanyalardan sonra, polis maaşlarının artırılması en önemli konular arasında yer aldı. Son polis promosyonları araştırılırken; Vakıfbank'ın belirlenmiş olan 18 bin Türk Lirası teklifi emniyet tarafınca geri çevrildi. EMNİYET SEN ve Polisin Sesi platformu bankaya yeni maaş promosyonu talebinde bulundu. İşte 2022 EGM Polis promosyon anlaşması kampanyalarının detayları...

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 14:26
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EGM 2022 Emniyet polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? Polis promosyonu ne zaman verilecek, hangi bankayla anlaşıldı? EGM Polis promosyonunda son durum


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis maaşlarının artırılması konusunda bankayla henüz bir anlaşma imzalamadı. Emniyet-Sen Başkanı Sezer, "En az 50 bin TL promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" dedi. Vakıfbank'ın 18 bin liralık teklifine ret cevabı verilmesi sonrasında, hangi banka ile anlaşmaya varıldığı merak konusu oldu. İşte detaylar…

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"Ekonomik Gerçeklere Uygun Bir Anlaşma İstiyoruz"



Polis-Sen Genel Başkanı Sezer, "Terfi için asgari 50 bin lira ve tamamı nakit olarak ödenmeli" dedi. Güvenlik-Sen Başkanı ve kampanyaya öncülük eden Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'den yapılan açıklama şöyle; “Biz yeni bir anlaşma istiyoruz. Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz…

Kulağımıza gelen beş yıllık 18 bin lira, beş yıllık 22 bin 500 lira, beş yıllık 27 bin 500 lira, beş yıllık 30 bin lira gibi anlaşmalar kesinlikle ekonomik şartlara uygun değildir. Ayrıca hala beş yılda ısrar edilmesi ise başlı başına bir akıl tutulmasıdır.

Talebimiz açık ve nettir;

1- Bütün il ve ilçelerin sözleşmeleri revize edilerek yenilenmeli,

2- Sözleşme süresi 3 yıl olmalı,

3- En az 50.000 lira promosyon ödenmeli,

4- Paranın tamamı peşin olarak ödenmeli.

polis

Emniyet Promosyonu Ne Kadar?

Vakıfbank'ın emniyet promosyonu kapsamında sunduğu 18.000 Türk Lirası olan promosyon kabul edilmemiştir. Vakıfbank daha sonra polis maaş promosyonunu 30.000 TL'ye yükseltme kararı aldı. Ancak Emniyet 3 aylık maaş promosyonu konusunda net bir açıklama yaptı, istenmekte olan tutar 50.000 TL.

Vakıfbank polis maaş promosyonunda ilk teklifi - 18.000 Türk Lirası

Vakıfbank polis maaş promosyonu için ikinci teklifi - 30.000 Türk Lirası

Polislerin talep ettiği maaş promosyonun tutarıysa - 50.000 Türk Lirası

polis maaş promosyonu

Polisler Promosyonu Hangi Tarihte Alacak?

EMNIYET SEN ve Polisin Sesi platformu rehberliğinde yapılan maaş promosyonu için gereken net miktar 50.000 Türk Lirasıdır. Vakıfbank 30.000 lira talep etti. Konuyla ilgili görüşmeler devam ederken, anlaşma sonrasında promosyon ödemelerinin yapılması beklenmektedir.

polsi

Polisler Ne Kadar Maaş Promosyonu Alıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), aylık maaş promosyonlarında en düşük olarak dikkat çekmektedir. Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan polis memuru aylık 300 Türk Lirası, Ankara merkezdeyse 131 Türk Lirası promosyon veriliyor. Promosyon miktarları il ve ilçeye göre değişmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında polis memurlarının maaş promosyonu şöyledir:

Genel Müdürlük 300 TÜRK LİRASI

Ankara Merkez 131.5 TÜRK LİRASI,

Aydın 118 TÜRK LİRASI,

Kuşadası 6 ayda bir 603 TÜRK LİRASI,

Afyonkarahisar 87 TÜRK LİRASI,

Eskişehir 103 TÜRK LİRASI,

Artvin 96 TÜRK LİRASI,

Şanlıurfa 300 TÜRK LİRASI,

Kastamonu 106 TÜRK LİRASI,

Balıkesir 100 TÜRK LİRASI,

Şırnak 85 TÜRK LİRASI,

Samsun 101 TÜRK LİRASI,

Hatay 92 TÜRK LİRASI,

Giresun 92 TÜRK LİRASI,

Muğla 110 TÜRK LİRASI,

Kırklareli 100 TÜRK LİRASI,

Bilecik 92 TÜRK LİRASI,

Bursa 107 TÜRK LİRASI,

Erzurum 107 TÜRK LİRASI,

Kilis 90 TÜRK LİRASI,

Isparta 106 TÜRK LİRASI,

Konya 80 TÜRK LİRASI,

Kocaeli 100 TÜRK LİRASI,

Sakarya 115 TÜRK LİRASI,

Antalya 107 TÜRK LİRASI,

İzmir 90 TÜRK LİRASI,

Edirne 108 TÜRK LİRASI,

Keşan 97.5TÜRK LİRASI,

Van 108 TÜRK LİRASI,

Gaziantep 105TÜRK LİRASI,

Adana 103TÜRK LİRASI,

İstanbul 300,

Diyarbakır 300 TÜRK LİRASI

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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