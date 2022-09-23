EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 13:44

EGM açıkladı: 2022 polis maaşlarının yüzde 188 promosyon zammı 6 ayda bir yenilenecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis maaşları ile ilgili yapılan promosyon görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı ve polis maaş promosyonlarına yüzde 188 oranında zamlı anlaşma yapıldığı ve bu yüzdeliğin memur maaşlarına endeksli olarak 6 ayda bir yenileceğini duyurdu.

EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 13:44
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EGM açıkladı: 2022 polis maaşlarının yüzde 188 promosyon zammı 6 ayda bir yenilenecek!


Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer'in polis maaş promosyon ücretlerinde meydana gelen artışa ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, EGM polis maaş zammının detayları gündeme geldi. Yapılan açıklamada yüzde 188 oranında yapılacağı duyurulurken polislerin ne kadar promosyon alacakları sorusu da yanıt aramaya başladı.

EGM 2022 için polis promosyonu hakkındaki mevcut durumu ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. VakıfBank tarafından yapılan 18 bin TL'lik geri çevrilirken polis maaş promosyon görüşmeleri devam ediyordu. Yapılan görüşmelere ilişkin bir açıklama yapan Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer, polislerin alacakları maaş promosyonları ile ilgili gerçekleştirilecek olan anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması durumunda en az 50 bin lira istediklerini, anlaşmanın Kasım veya Aralık ayına sarkmasın halinde ise 75 bin TL talebinde bulunacaklarını söyledi.



2022 polis maaş promosyonları

EGM: 2022 polis maaş promosyonuna yüzde 188 zam!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis maaşlarına ilişkin promosyon anlaşmaları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. EGM'nin açıklamasında polislerin maaş promosyon protokollerinin, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalandığını ve o süreçte 104 TL olan promosyonun da 300 TL'ye çıkarılarak yüzde 188 artış sağlandığı bildirildi.

Her 6 ayda bir resmi artış oranı!

VakıfBank ile yapılan protokolde ısrara göz ardı edilen bir diğer nokta da, memur maaşlarına yapılan zamlarla eşleşecek şekilde ulaşım maliyetlerinin altı ayda bir artırılması oldu. 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığının belirtildiği açıklamada Türk Polis Teşkilatı'nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesini aldıkları aktarıldı. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zam oranlarındaki artış ile birlikte bu artışların 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

"Görüşmeler sürdürülüyor"

Bununla birlikte, memur maaşlarının 2022 yılındaki yeni durumu dikkate alınarak, maaş artışlarına ilişkin değerlendirme sürecinin başlatılması için Vakıfbank ile yeniden müzakere edildiği ve görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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