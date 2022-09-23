Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer'in polis maaş promosyon ücretlerinde meydana gelen artışa ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, EGM polis maaş zammının detayları gündeme geldi. Yapılan açıklamada yüzde 188 oranında yapılacağı duyurulurken polislerin ne kadar promosyon alacakları sorusu da yanıt aramaya başladı. EGM 2022 için polis promosyonu hakkındaki mevcut durumu ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. VakıfBank tarafından yapılan 18 bin TL'lik geri çevrilirken polis maaş promosyon görüşmeleri devam ediyordu. Yapılan görüşmelere ilişkin bir açıklama yapan Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer, polislerin alacakları maaş promosyonları ile ilgili gerçekleştirilecek olan anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması durumunda en az 50 bin lira istediklerini, anlaşmanın Kasım veya Aralık ayına sarkmasın halinde ise 75 bin TL talebinde bulunacaklarını söyledi.
EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 13:44
EGM açıkladı: 2022 polis maaşlarının yüzde 188 promosyon zammı 6 ayda bir yenilenecek!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis maaşları ile ilgili yapılan promosyon görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı ve polis maaş promosyonlarına yüzde 188 oranında zamlı anlaşma yapıldığı ve bu yüzdeliğin memur maaşlarına endeksli olarak 6 ayda bir yenileceğini duyurdu.
EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 13:44
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