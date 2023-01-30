EGM ile polis alımı başlıyor! 10 bin polis alımı yapılacak... O karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı!







MÜJDE ! EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10 BİN POLİS MEMURU ALIMI YAPACAĞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI..















10 BİN POLİS MEMURU ALINACAK

Resmi gazetede Türkiye Cumhuriye'ti Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 10 Bin Polis Memurunun alınacağı yayımlandı .. İşte o detaylarMezuniyetlerinden beri binlerce mezun polis memurunun hevesle beklediği açıklama resmi yerel gazetede yayımlandı.Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü koşullara uyan ve başvuruda bulunan 10 Bin adet Polis Memuru alımı yapacak . Başvuruda bulunmak için gerekli koşullar nelerdir ? İşte o koşullar.. Binlerce genç polis olma hayali ile gerekli çalışmaları ve koşulları sağlayarak bu mesleği icra etmeye hak kazanmışken esas konu bu mesleği yapmak için gerekli olan alımların nasıl olacağıydı .Heyecan ve arzu ile hayal edilen ve beklenilen polis memuru alımı resmi gazetede yayımlandı . Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı yeni kararname içerisinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihlas edildi. Bununla beraber başvuru koşullarını yerine getiren ve alımı olan 10 bin polis memurlarından bin kişi merkezde geri kalan dokuz bin memurun ise taşrada çalışacağı duyuruldu.Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı kararnameye ilişkin bazı kamu ve kuruluşlarına kadro ihlas edildi. Ve bu resmi gazetemizde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Yasaklı madde kullanımı ile ilgilenen Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi. Koşullar henüz açıklanmadı. Yakın zamanda açıklanacağı bekleniyor.