Ego dizisine Masterchef'ten flaş transfer! Yakışıklılığıyla nam salmıştı: Şimdi ortalığı karıştıracak







EGO DİZİ KONUSU Dizi, nişanlı çift Erhan ve Elif'in hayatını konu alır. İkili, evlenip mutlu bir yuva kurmayı hayal ederken, Erhan'ın trajik bir aldanışı sonucu büyük bir borç yükü altına girer. Bu borç, çiftin hayatını ve psikolojisini altüst eder. İmkansız gibi görünen bu borcu ödemek zorunda olan Erhan ve Elif, bu süreçte zorlu anlar yaşarlar. Erhan'ın patronu Sibel (Melisa Aslı Pamuk) ise, çiftin hayatını sonsuza dek değiştirecek bir teklifte bulunur. Bu teklif, çiftin hayatında dönüm noktası olacaktır. "Ego" dizisinde Fonseca, Timur karakteriyle ekibe katılacak.



WALİSON FONSECA EGO DİZİSİNE KATILIYOR

WALİSON FONSECA KİMDİR?

Türkiye'de oyunculuk kariyerine başlayan Brezilyalı oyuncu Walison Fonseca, "Ego" dizisinde Timur adında bir moda markasının sahibi olarak rol alacak. İşte Walison Fonseca'nın rolüyle ilgili detaylar...Türkiye'deki oyunculuk kariyerine başlayan Walison Fonseca, "Ego" dizisinin 9. bölümünde Timur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un başrollerini paylaştığı dizide, Timur karakterinin Sibel ve Erhan arasında gerilim yaratacağı söyleniyor. Bu yeni karakterin diğer karakterlerin ilişkileri ve hikayeye olan etkisi ise merak konusu. Walison Fonseca'nın dahil olmasıyla birlikte "Ego" dizisinin yeni bölümlerine yönelik heyecan giderek artıyor.Walison Fonseca, 34 yaşında Brezilya doğumlu bir oyuncu ve yarışmacıdır. Üç yıldır Türkiye'de yaşamaktadır. Fonseca, 2020 yılında Türkiye'de yayınlanan MasterChef yarışmasına katılmış ve daha önce Allah Yazdıysa Bozsun filmi gibi yapımlarda rol almıştır. Hem oyunculuk hem de yarışmacılık yapmaktadır ve Türkiye'de oyunculuk kariyerine devam etmektedir.