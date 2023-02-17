Egzamayla başı belada olanlar bunu hemen denesin! Üçüncü kullanımda kaşıntıyı söküp atıyor!













ÇAM TEREBENTİN YAĞI NE İŞE YARIYOR?

ÇAM TEBENTİNİN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

DOĞRU UYGULAMA ÇOK ÖNEMLİ





Sağlık açısından pek çok faydası bulunan çam terebentin yağı, saç ve cilt bakımı için de uygundur. Çam ağaçlarında luşan çam reçinesi, çam kesildikten sonra kendiliğinden oluşmasıyla elde edilebilmektedir. Saç bakım yapı olarak kullanılan çam terebentin yağı saçlarda oluşan kepeklenmeye ve saç dökülmesi ile ilgili sorunlarla savaşır. Saç derisindeki zararlı bakterileri öldüren antibakteriyel yapıya sahiptir. Saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. Düzenli kullanımda saçlara parlaklık verir. Çam reçinesi yağının kullanımı kolay ve uygundur.Son yıllarda güzellik ve bakım kadınların yanı sıra erkekler için en sıcak ve en çok araştırma yapılan konulardan biri haline geldi. Bu nedenle, insanların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için bu harika yağın etkileri ile ilgili daha doğru bilgilere sahip olmak önemlidir. Sadece saç sağlığı için değil tüm vücut için etkili olduğu söylenen çam yağının faydaları uzaktan bile merak ettiren eşsiz bir kokuya sahiptir.Cilde çam terebentin sürmek vücuttaki ağrıları azalmasına yardımcı olur. Çam terebentin kan dolaşımını teşvik eder. Artralji ve romatizmal ağrılarda hızlı analjezik etki sağlar. Antibakteriyel ve antiseptik özelliğinden dolayı ciltte oluşan bakteriyel hastalıkları önler. Varis gibi cilt hastalıklarının oluşumunda azalma meydana getirir. Hem egzamaya hem de sivilce gibi cilt problemlerine iyi gelir. Yaşlanma karşıtı etki üreterek kırışıklık oluşumunu da engellediği bilinmektedir.Çam terebentin kokusu aldığınızda nefesiniz genişler ve ciğerleriniz rahatlar. Üst solunum yoluna bağlı olarak oluşan enfeksiyonlarda burun ve boğazı açmaya yardımcıdır. Stres ve yorgunluğu gideren etkisi vardır. Kokusu ayrıca konsantrasyonu artırma yeteneği ile bilinir.Saç ve saç derisine uygulayın ve sağlıklı, parlak saçları desteklemek için düzenli olarak kullanın. Saç derisini beslediği için kepekle savaşır ve kepek oluşumunu engeller. Kan akışı ne kadar hızlı olursa kıl folikülü o kadar güçlü olur. Saç dökülmesini önler. Hızlı saç büyümesini destekler.Çam terebentin uçucu bir yağdır. Cildinizde kullanmadan önce zeytinyağı gibi taşıyıcı yağ ile karıştırmanız önerilir. Bu yağı saçınızda kullanmaya karar verdiyseniz, en kolay ve rahat yol olarak, bu yağı şampuanınıza eklemeyi deneyin. Bu yağ, şampuan şişenize ayrı olarak eklenebilir. Uçucu yağların aromaterapik faydalarını en üst düzeye çıkarmanın en ideal yolu, buhar makinenizde doğal yağlar kullanmaktır. Çam terebentin yağı eşsiz bir kokuya sahiptir. Çam terebentin ve suyu bir sprey şişesine dökün ve evinizde veya arabanızda temiz, hoş kokulu bir hava yaratmak için püskürtün. Evinize bu sayede eşsiz bir koku vermiş olursunuz.