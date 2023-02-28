Ehilyeti ve sertifikası olana iş kapısı! AFAD personel alımını başlattı: İşte şartlar

AFAD ŞOFÖR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK!













KPSS VE KPSS ŞARTSIZ ALIMLAR VAR

HANGİ POZİSYONLAR AÇIK?

AFAD’ın kendi bünyesine personel alınacağı duyuruldu. Şoför ve güvenlik görevlisi alınacağı ifade edilirken ilana başvuru yapmak için son günler olduğu belirtildi. Peki kimler başvuru yapabilecek?AFAD’ın işçi alımı ilanları duyurulmasının ardından bir çok kişi başvuru da bulundu. Başvuruların ise son günlerine gelinirken en az lise mezunu kişiler başvuruda bulunabilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yaşanan afet durumlarında iş gücünde eksiklikleri gidermek adına personel alımı yapılacağını duyurdu. Şoför ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına 110 kişi alınacağı bildirilirken bu unvanlar dışında da pozisyonlarda açık olduğu belirtildi.AFAD bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak gerekli kriterlerin sağlanmasının ardından alımlar yapılabilecek. Başvurular ise 28 Şubatta sona erecek. KPSS şartı aranan pozisyonlarda son KPSS sınavına katılmış olmaları gerekiyor. Gerekli puan türünden ise en az 70 puana sahip olmak da önemli. Ayrıca AFAD’a KPSS şartı aranmayan pozisyonlarda da alım yapılması planlanıyor.AFAD’ a yapılan başvurular ile 22 Büro Personeli, 19 Güvenlik Görevlisi, 4 Şoför, 29 Temizlik Görevlisi, 29 Afet ve Acil Durum Uzmanı, 7 Afet ve Acil Durum Yönetim Denetçisi olmak üzere 110 personel istihdam edilecek. Personel alımı yapılması gereken pozisyonların hangi illere yapılacağı merak ediliyordu. Onunla ilgili olarak da bir açıklama geldi. Buna göre, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Konya, Aydın, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ, Manisa, Sakarya, Bursa, Ankara, Balıkesir, Samsun ve Kocaeli illerine personel alınacak. Personel alımında belli bir yaş sınırı da bulunuyor. Başvuran kişilerin 36 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Adaylar hakkında arşiv soruşturması yapılacağı da belirtildi.