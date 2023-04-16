Ehliyet sahibi olanlar dikkat! Ödediğiniz o paraları misliyle geri alabilirsiniz: Bilenler bilmeyenlere haber versin!







İADE SÜRECİNİ ANLATTI







AVM'LERİN 3 SAAT ÜCRETSİZ PARK HİZMETİ ZORUNLU

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, üç saat ücretsiz olması gereken bir otoparkta 60 TL ücret talep edilmesi nedeniyle şikayette bulundu. Ağaoğlu, şikayetini Tüketici Hakem Heyeti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Şikayet üzerine, Ağaoğlu'nun ödediği ücret kısa sürede iade edildi.AVM yönetimi, ilk 3 saat ücretsiz park kuralını uygulamayarak yanlış bir karar aldı. Ancak, daha sonra AVM avukatı, Hakem Heyeti kararı çıkmadan önce 60 TL'yi iade etmek istediklerini bildirdi ve artık ilk 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacaklarını söyledi. UKOME kararı, ilk 3 saatte ücret alınmamasını ve 3 saat dışındaki ücretin İBB'nin belirlediği tarife oranında olmasını öngörüyor. Ayrıca, bilgilendirme levhaları ve boşluk bilgi sistemi de otopark girişlerine konulacak.UKOME, AVM'lerin aşırı trafik yoğunluğuna neden olduğu bölgede otopark hizmeti sunmalarını istiyor. Ancak bazı AVM'ler, bu kurala uymadıkları gibi hukuka aykırı kurallar da koyuyorlar, örneğin 3 saat ücretsiz park için belirli bir alışveriş tutarı belirliyorlar.Ağaoğlu, tüketicilere ücret ödeme durumunda kalmaları halinde, internet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmalarını tavsiye etmektedir. E-Devlet şifrelerini kullanarak başvuru yapabileceklerini belirtirken, büyükşehir belediyelerine de şikayetleriyle başvurarak, haksız ücretleri geri alabilecekleri ve AVM'lere yüzlerce kat ceza uygulanabileceği uyarısında bulunuyor.