Ehliyet sahipleri aman dikkat! Hemen bunun yapılması gerekiyor: Doğum yılınıza göre kontrol edin!







ALMANYA'DA DOĞUM TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİM







Doğum Tarihine Göre Değişmesi Gereken Tarih

TÜRKİYE'DE EHLİYET DEĞİŞİMİ

Türkiye'de kimlik kartlarının hayatımıza girmesiyle, ehliyet değişimlerinin de yapılması gerektiği açıklanmıştı. Eski olan ehliyetlerinde aynı kimlikler gibi yenilenmesi gerekiyor. Almanya da aynı şekilde ehliyetlerin değişmesi kanununu yürürlüğe koydu. Almanya ehliyet değişimi nasıl yapılıyor? Konunun ayrıntıları yazımızda.Almanya hükümeti tarafından geçtiğimiz yılda eski olan ehliyetlerin değişilmesi kararı verildi. Ehliyetini açıklanan süre içerisinde yapmayan vatandaşlar için para cezası uygulanacağı da duyuruldu. Ehliyet sahibi olan kişilerin eski ehliyetlerini doğum tarihlerine göre yenilemesi gerektiği açıklandı.-1965-1970 tarihlerinde doğanlar : 19 Ocak 2024 -1971 senesi ve sonrasında doğanlar : 19 Ocak 2025 -18 Ocak 2013 tarihinden önce ehliyet alan vatandaşlar ise 2026 yılına kadar ehliyetlerini değiştirmeli.Ülkemizde de geçtiğimiz yıllardan beri hem kimlik kartlarının yenilenmesi hem de ehliyetlerin yenilenmesi kararı verilmiştir. Aynı zamanda ehliyet değişimi süreleri vatandaşlar için 2 sene daha uzatılmış ve yeni tarih açıklanmıştır. Açıklanan tarih ise 31 Aralık 2024 olarak duyurulmuştur. Açıklanan bu tarihe kadar sürücüler eski ehliyetlerini değiştirmelidir.