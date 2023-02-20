Ehliyet sahipleri aman dikkat! Hemen bunun yapılması gerekiyor: Doğum yılınıza göre kontrol edin!

Türkiye'de kimlik kartlarının hayatımıza girmesiyle, ehliyet değişimlerinin de yapılması gerektiği açıklanmıştı. Eski olan ehliyetlerinde aynı kimlikler gibi yenilenmesi gerekiyor. Almanya da aynı şekilde ehliyetlerin değişmesi kanununu yürürlüğe koydu. Almanya ehliyet değişimi nasıl yapılıyor? Konunun ayrıntıları yazımızda.
ALMANYA'DA DOĞUM TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİM
Almanya hükümeti tarafından geçtiğimiz yılda eski olan ehliyetlerin değişilmesi kararı verildi. Ehliyetini açıklanan süre içerisinde yapmayan vatandaşlar için para cezası uygulanacağı da duyuruldu. Ehliyet sahibi olan kişilerin eski ehliyetlerini doğum tarihlerine göre yenilemesi gerektiği açıklandı.