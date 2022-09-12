Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık 2022'den önce bunu yapmayana cezası var! Eskisi artık geçersiz olacak













31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilenmeyen belgeler geçersiz

Eski tip kullananlara idari para cezası

Çeşitli yöntemlerle randevu alma imkanı

Yenisi için eskisinin ibrazı gerekiyor

"Sürücü olur" raporu şartı

Trafikte araba kullanmak için alınan ehliyetler için yeni düzenleme geldi. 2016'dan önce alınan ehliyetler için kural getirildi. Eski ehliyet artık kullanılmayacak! Yeni tip ehliyet zorunlu olacak? Peki yeni tip ehliyet nerden alınır? Ehliyetini değiştirmeyen vatandaşlara 31 Aralıktan sonra hangi ceza uygulanacak? Detaylar haberimizde!İçişleri Bakanlığı ehliyet sahipleri için uyarıda bulundu. 2016 öncesi alınan ehliyetler için değiştirin uyarısı geldi. Ehliyetler yeni tip olacak! Eğer sizde 1 Ocak 2016'dan önce ehliyet almışsanız yeni tip ehliyet almak için harekete geçmeniz gerekiyor. Son tarih ise 31 Aralık olarak belirlendi. Değiştirmeyen vatandaşlara ise idari para cezası uygulanacak. Yeni tip ehliyet belgesi almak için, nufüs müdürlüklerine gitmeniz yeterli olacaktır. Gittiğiniz takdirde orda çalışan arkadaşlar ehliyetinizi yeni tip ehliyet ile değiştirecektir.2016 öncesi ehliyet alan vatandaşlar nufüs müdürlüklerine gittiği takdirde değerli kağıt bedeli için 13 TL, vakıf payı bedeli için 2 TL vererek 15 TL karşılığında eski ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirebilecek. Eğer 31 Aralık tarihine kadar bu işlemi gerçekleştirmezseniz ehliyetiniz geçersiz sayılacak!Ehliyeti olan herkes araç kullanma hakkına sahip. Fakat 31 Aralıktan sonra hala eski sürücü belgesi kullanırsanız idari para cezası uygulanacaktır. Eğer 31 Aralıktan sonra değiştirmek için nufüs müdürlüğüne giderseniz 2023 harç bedeli ödeyeceksiniz.Ehliyetinizi yenilemek için Alo 199 numarasını çevirerek randevu almanız mümkün. Mobil uygulamadan da randevu almanız mümkün. Randevu işleminizi tamamladıktan sonra istenilen belgeler ile nufüs müdürlüğüne giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni tip ehliyetiniz ise PTT ile adresinize teslim edilecektir. Yeni tip belgeleriniz size ulaşana kadar E-Devlet üzerinden geçici sürücü belgesi alıp trafiğe çıkabilirsiniz.Eski ehliyetinizi değiştirmek için gittiğinizde yeni tip sürücü belgesi istediğinizde eski ehliyetiniz için ibraz etmeniz lazım. Yatırılacak harçlar için ise vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr web adresinden yatırabilirsiniz.Yeni tip sürücü belgesi için gerekli belgeler içerisinde "sürücü olur" raporu şart. Sağlık kuruluşlarından bu raporu almanız mümkün. Son 6 ay içerisin de çekilmiş biometrik fotoğrafınızın da olması gerekiyor.