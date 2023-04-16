Ehliyet sahipleri dikkat! Ödediğiniz paraları hemen geri alabileceksiniz! Sadece e-Devletten başvuran parasını alacak







3 SAAT ÜCRETSİZ











AVM otopark ücretlerinin tartışmalı olduğu bir dönemde, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kendisinden 60 TL ücret istendiği için Tüketici Hakem Heyeti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayetçi oldu. Ağaoğlu, İBB'nin 16 yıl önce aldığı karara atıfta bulunarak, alışveriş merkezi otoparklarının ilk 3 saat boyunca ücretsiz olması gerektiğini belirtti. Ancak birçok AVM'nin hala ücret aldığına dikkat çekti. Ağaoğlu'nun şikayeti sonrasında ücretinin geri ödendiği bildirildi.Tüketici, alışveriş merkezi otoparkında 3 saatten fazla kalmış ve 60 TL ücret ödemek zorunda kalmıştır. Ancak, UKOME'nin kararına göre, ilk 3 saat ücretsiz olmalıdır ve sonraki ücretler İBB tarafından belirlenmiş tarifeye göre alınabilir. Bazı alışveriş merkezleri bu kurala uymazken, bazıları da hukuka aykırı birtakım kurallar koyuyorlar. Tüketicilere, internet üzerinden E-Devlet şifreleri kullanarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaları ve ilgili belediyelere şikayette bulunmaları önerilmektedir. Aksi takdirde, alışveriş merkezleri yüzlerce katı cezalarla karşı karşıya kalabilirler.