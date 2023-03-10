Ehliyet sahipleri hemen kontrol edin! Arka yüzünde bunu görüyorsanız ceza yiyebilirsiniz!







EHLİYET SAHİPLERİ DİKKAT!







EHLİYET DEĞİŞTİRME SÜRESİ NE ZAMAN?

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren haberimizde dikkat edilmesi gereken bir değişiklik yüzünden cezaya tabii tutulabilirsiniz. Eğer ehliyetinizin arka yüzünde yazan bu ibare ceza yemenize sebep olabilir. İşte ayrıntılar...Ülkede milyonlarca kişi araçlarıyla trafiğe çıkmaktadır. Ancak araç sahiplerinin bilmesi gereken bazı değişiklikler bulunuyor. Bunlardan biri ehliyetle ilgili. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından ehliyet ile alakalı duyuru yapıldı. Duyuruda, ehliyet belgelerinin arka yüzünde yer alan 'Sınıf Geçerlilik Tarihleri'ne dikkat edilmesini, geçerlilik süresi biten ya da yakın bir tarihte bitmek olan sınıflarda araç kullanılabilmesi için belge yenilemesi yapılması gerekmekte olduğu bildirildi.Eski ehliyetlerini değiştirmeyen vatandaşlar için verilen sürenin daha önceden 2 yıl uzatılmasına karar verilmişti. Buna istinaden sürücü belgesi değiştirilme tarihi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren uzatıldı.