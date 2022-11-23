GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 16:23

Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız

Türkiye'deki milyonlarca ehliyet ve araç sahibi için duyuruldu. O tarihe kadar işlemi yaptırmazsanız cebinizden 847 lira çıkacak. İşte konuya ilişkin ayrıntılar.

GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 16:23
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Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız


Türkiye’de milyonlarca ehliyet ve araç sahibi bulunuyor. Bu kişileri ilgilendiren önemli haber geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Araç sahiplerinin bu uyarıya mutlaka uyması ve kurala kesinlikle uyması gerekiyor. aksi taktirde 1 Aralık’tan sonra 847 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar. Konunun detayları haberimizde…

1 Aralık’tan sonra süreç başlıyor

Tüm Türkiye’de 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başlayacak. uzun süredir böyle bir düzenleme ülkemizde var ancak birçok sürücü bu tarihi kaçırıyor ve lastiklerini değiştirmediği için denetimlerde idari para cezası ile karşı karşıya kalıyorlar.



Lastik bakım servisi müdürü Ümit Sel konu hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. Sel’in ifadelerine göre kış lastiği takarken yalnızca kar odaklı düşünülmesi gerekmediği ve yağışlı havalarda, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle tüm araçlarda kış lastiği takılı olması gerektiğini söyledi.

Araç sahiplerinin trafikteki can ve mal güvenliği için bir an önce kış lastiğine geçmesi gerektiğinin altını çizerek, hava sıcaklıklarının düştüğü an kış lastiğinin takılması gerektiğini, tarihin 1 Aralık olduğunu ancak bu tarihi beklemeden işlemin tamamlanması gerektiğini söyledi.

847 lira cezası var

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak. özellikle yolcu taşıyan otobüslerin mutlaka kış lastiğini belirtilen tarihe kadar taktırması gerekiyor. zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan’da sona erecek.

Kış lastiği taktırırken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Takılacak lastiklerin tarihleri bu konuda oldukça önemli olurken diş derinliklerinin yaz lastiklerine göre daha farklı olduğunu da belirtti.

Kış lastiği alınırken yol tutuşu performanslarına, ses desibellerine de bakılması gerekiyor. araç sahiplerinin kış lastiği taktırmadığı tespit edildiğinde ise 847 lira para cezası ödemek zorunda kalacaklar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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