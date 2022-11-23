Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız

Türkiye’de milyonlarca ehliyet ve araç sahibi bulunuyor. Bu kişileri ilgilendiren önemli haber geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Araç sahiplerinin bu uyarıya mutlaka uyması ve kurala kesinlikle uyması gerekiyor. aksi taktirde 1 Aralık’tan sonra 847 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar. Konunun detayları haberimizde…
1 Aralık’tan sonra süreç başlıyorTüm Türkiye’de 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başlayacak. uzun süredir böyle bir düzenleme ülkemizde var ancak birçok sürücü bu tarihi kaçırıyor ve lastiklerini değiştirmediği için denetimlerde idari para cezası ile karşı karşıya kalıyorlar.
Lastik bakım servisi müdürü Ümit Sel konu hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. Sel’in ifadelerine göre kış lastiği takarken yalnızca kar odaklı düşünülmesi gerekmediği ve yağışlı havalarda, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle tüm araçlarda kış lastiği takılı olması gerektiğini söyledi. Araç sahiplerinin trafikteki can ve mal güvenliği için bir an önce kış lastiğine geçmesi gerektiğinin altını çizerek, hava sıcaklıklarının düştüğü an kış lastiğinin takılması gerektiğini, tarihin 1 Aralık olduğunu ancak bu tarihi beklemeden işlemin tamamlanması gerektiğini söyledi.