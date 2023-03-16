Ehliyeti kaptıranlar karalar bağlamasın! O karar sonunda çıktı: Bir çırpıda siliniyor! İşte o tarih







Ehliyet Affı Detayları







Affın Kapsamı

Ehliyet Ceza Puanlarını Anlamak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ehliyet affı hakkında bilgi verdi. Ehliyet affı 2023'te yasalaşacak ve sürücülerin cezaları silinecek...Yeni yasaya göre, ceza puanları dolmak üzere olduğu veya ceza puanları üst sınıra ulaştığı için ehliyetlerine el konulan sürücülerin ehliyetleri iade edilecek. Ehliyet affına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ehliyet affı ve sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi başlıkları içeren teklifin yasalaştığını belirterek konuya ilişkin soruları yanıtladı.Hali hazırda, 300 binden fazla kişinin ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ayrıca ehliyetlerin iadesi için gerekli olan sürücü davranışlarını geliştirme eğitimleri için 2023 yılına randevu verildi. Bu durum vatandaşlar nezdinde mağduriyet yarattığından ölümlü kazalara karışanlar hariç olmak üzere affın kapsamının genişletilmesi faydalı olabilir. Ayrıca Avrupa Birliği uygulamalarında olduğu gibi profesyonel sürücülerin ehliyetleri ile diğer sınıflardaki ehliyetlerin farklı değerlendirilmesi ve ayrı cezalar uygulanması yararlı olabilir.Ehliyet ceza puanları 1 yıllık süre için değerlendirilip, hesaplanır. Bir sürücünün bugün aldığı ceza puanları 1 yıl sonra sıfırlanacak. Bir sürücünün ceza puanlarının süresi 1 yıl içinde dolarsa, ehliyetine ilk kez 2 ay süreyle el konulur. Ehliyeti geri almak için sürücünün herhangi bir sürücü kursundan teorik eğitimi tamamlaması gerekir. Bir sürücünün ceza puanlarının 1 yıl içinde 2 kez dolması halinde, ehliyetine 4 ay süreyle el konulacak. Sürücünün 4 ay sonra ehliyetini geri alabilmesi için bu kez psikoteknik değerlendirme raporu alması gerekir.