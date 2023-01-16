Ehliyeti olan, bilgisayar kullanan binlerce kişiye iş kapısı! KPSS şartı yok: Bu personel alımı işsiz bırakmayacak!







İŞKUR İŞ İLANLARI: 81 İL GENELİNDE FABRİKALARA, ÜRETİM TESİSLERİNE VE KURUMSAL ŞİRKETLERE PERSONEL ALINACAK







İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanları: 18,501 kişi alınacakTürkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan iş ilanlarına göre, bakanlıklara, üniversitelere, belediyelere ve diğer resmi kurumlara toplamda 18,501 personel alınacak. Aynı zamanda 81 il genelindeki fabrikalara, üretim tesislerine ve kurumsal şirketlere de personel alınacak. İş başvuruları İŞKUR üzerinden online şekilde yapılacak ve 16,012 işçi, 1,032 şoför, 812 büro memuru ve 645 çağrı merkezi operatörü alınacak. İş başvuruları Ocak ayı sonuna kadar devam edecek. Başvuru yapmak için kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresi kullanılacak.Detaylar arasında, personel alımı yapacak kurumlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kamu kurumları bulunuyor. Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Antalya, Muğla, Adana ve Kayseri gibi 62 farklı il ve ilçe belediyelerine ve 116 farklı Sosyal Yardım Vakfı şubesine personel alınacak. Başvuru şartları arasında ise belirli kurumların bazılarının KPSS şartı istemiyor.Başvuru şartları arasında, alınacak pozisyonlar için gereken eğitim düzeyine ve iş deneyimine göre değişebilir. Örneğin, şoför pozisyonları için sürücü belgesi, çağrı merkezi operatörü pozisyonları için ise çağrı merkezi iş deneyimi gerekebilir. Ayrıca, belirli pozisyonlar için bazı kurumlar, genel yeterlilik sınavlarına (KPSS) girmenizi isteyebilir. Başvuru için gerekli belgeler, ilan içerisinde belirtilir, ve başvurunun yapılması için gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması şarttır.