Ehliyeti olanın işi hazır! İkamet şartı yok başvurular başladı... Lise mezunu herkese iş kapısı açıldı







Zabıta memurluğu için aranan şartlar neler?







Başvuru için gereken genel şartlar neler?

Başvuru için hangi belgeler gerekli?

Başvuru tarihleri ne zaman?

Lise mezunu olanlar ehliyetli memur alımına başvurabilecek. İstanbul Esenler Belediyesi'ne yapılacak alımda adaylar zabıta memuru olabilecek.Ön lisans mezunu olan adaylar KPSS P93 puan çeşidinden en az 70 almalı, Mahalli İdareler veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarından mezun olmalılar. Lise mezunlarının ise KPSS P94 puan çeşidinden 70 puana ulaşmaları gerekiyor. Adaylar lise veya dengi olan bir ortaöğretim okulundan mezun olmalılar.Adaylar Türk vatandaşı olmalı, kamu haklarından mahrum durumda olmamalı, Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen zaman geçmiş dahi olsa kasten işlenen suç nedeniyle bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası almış olsa veya af çıkmış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamalılar. Başvuruda bulunan erkek vatandaşlar askerliğini yapmış olmalı, adaylar bedenen ve akli olarak sağlıklı olmalı, daha önce çalıştıkları yerlerden disiplinsizlik gibi bir nedenle çıkarılmamış olmalı ve 30 yaşını tamamlamamış olmalılar. Yapılacak muayenede adaylar çıplak, aç ve ayakkabısız olmak üzere; erkekler 1,67 kadınlar 1,60 boyunda olmalı, adayların vücutlarının 1 metreden fazla olan kısımları ile kiloları arasında fazla veya az 10 kilogramdan fazla fark olmamalı.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartlarının asli ya da onaylanan fotokopileri Diploma ya da mezuniyet belgelerinin asli veya noter onaylı örnekleri, e-Devlet’ten alınabilen kare kodlu ve barkod numaralı o mezuniyet belgesi Yabancı okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesinin aslı ya da noterden onay almış örneği ÖSYM web sitesinden alınabilen KPSS sonuç belgelerinin doğrulama kodlu halleri Erkek vatandaşların askerliğini yaptıklarına dair belge Göreve devam etmeleri için bir engel bulunmadığını kanıtlayan bir beyan 1 tanesinin başvuru formuna yapıştırılması gereken 3 fotoğraf Sürücü belgesinin aslı veya noter tarafından onaylanan örneğiAdaylar başvurularını 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında saat 09.00-16.30 arasında Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat gidip belgelerini teslim etmeliler. Sınav yeri ve zamanı www.esenler.bel.tr resmi internet sitesinde ilan edilecektir.