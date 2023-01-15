Ehliyeti olanın işi hazır! Kamu kurumunda çalışacak kişiler aranıyor: Başvurularda kadın erkek ayrımı yok!







KAMU PERSONEL ALIMLARINA İSTANBUL ESENLER BELEDİYESİ ZABITA KADROSUNDA YENİ AÇILIM: ERKEK VE KADIN B SINIFI EHLİYETLİ PERSONEL ALINACAK







İstanbul Esenler Belediyesi Zabıta Kadrosuna B Sınıfı Ehliyetli Personel Alıyorİstanbul Esenler Belediyesi, kadın ve erkek B sınıfı ehliyeti olan personel alımı yapacağını duyurdu. Bu personel alımı zabıta kadrosunda yapılacak ve en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek. İstanbul Esenler Belediyesi için yapılacak personel alımına hem kadın hem de erkek adaylar başvuru yapabilecek. Adayların aranması gereken şartlar arasında KPSS puanı, okul mezuniyeti, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, suçlu olmamak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, sağlık sorunları olmamamak, önceki kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak, zabıta kadrosuna uymak gibi şartlar bulunmaktadır.Ayrıca, başvuru yapacak adayların uygulamalı ve sözlü sınava çağrılacağı belirtilmiştir. Başvurusu geçerli olan adaylar, lise mezunları için 10, önlisans mezunları için 15 kadro için müracaat edebilir. Bu ilanda aranan şartlar arasında ayrıca askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlar dışında herhangi bir suç işlememiş olmak, beden ve akıl sağlığında herhangi bir engel olmamak, daha önce kamu kurumlarında disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle işten çıkarılmamış olmak gibi şartlar yer almaktadır. Bu personel alımı sürecinde, adayların bütün belgelerini ve evraklarını eksiksiz olarak hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, lise veya ön lisans mezuniyet belgesi, KPSS puan belgesi, sağlık raporu, askerlik durum belgesi, varsa önceki kamu kurumlarında çalıştıkları yerlerin işten çıkarma belgesi gibi belgeler yer almaktadır. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak sunulması adayların başvurularının değerlendirilmesi ve sınavlara girme hakkının kazanması için önemlidir.