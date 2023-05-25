Ehliyeti olanlar aman dikkat! Bu tarihi geçiren bin pişman olacak! Bunu yapmayanlara dev ceza







BORÇ YAPILANDIRMASINDA TAKSİTLENDİRME







Trafik kurallarına uymayan otomobil sürücülerinin sık sık uyarıldığı ve para cezalarıyla karşılaştığı bilgisi paylaşıldı. Bu durumun milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir kararla birlikte yapılandırmaya tabi tutulduğu belirtildi. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı ve son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğu ifade edildi. 31 Mayıs tarihine kadar ehliyet sahibi sürücülere 2023 yılında büyük bir fırsat sunulduğu belirtildi. Önceden trafik kurallarına uymadıkları için ceza alan sürücülere yapılandırma imkanı tanındığı ifade edildi. Cezalarını yapılandırmak isteyenler için son tarihin 31 Mayıs olduğu bildirildi.TÜVTÜRK resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, borçların yapılandırılması için belirli bir süre olduğu ve başvurunun bu süre içinde yapılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "7440 sayılı Kanun kapsamında; 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile bu tarihten önce verilen trafik idari para cezaları, karayolu taşıma idari para cezaları, köprüler ve otoyollardan ihlali geçiş ücretleri ile idari para cezalarından 12/3/2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlarının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılandırılması mümkündür." Açıklamada yapılandırılan borçların, borç sahibinin tercihine bağlı olarak peşin veya 12, 18, 24, 36 ve 48 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirileceği belirtildi. Taksitli ödeme seçeneğiyle istenilen vade süresinin tercih edilebileceği vurgulandı. Yapılandırma kapsamına taksit seçeneğini tercih eden sürücülerin, yapılandırılan tutarın ilk taksitini son ödeme tarihi olan 3 Temmuz 2023 tarihine kadar (resmi tatile denk gelmesi durumunda 30 Haziran 2023 tarihine kadar) yatırması gerektiği belirtildi. Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacağı ve Yİ-ÜFE oranları esasında hesaplanan tutardan toplamda %90 indirim yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, idari para cezalarının aslından ise %25 indirim uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.