KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 23:45

Ehliyeti olanlar dikkat! AFAD birçok ilde şoför alımını başlattı: KPSS şartı da yok!

Milyonlarca işsiz için bir güzel haber geldi. En az lise mezunu olanların dikkatine. Çok sayıda personel alımının yapılacağı duyuruldu. Aynı zamanda tek kadro değil birkaç kadroya alım yapılacak. Hangi kurum personel alımını gerçekleştirecek? Detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 23:45
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Ehliyeti olanlar dikkat! AFAD birçok ilde şoför alımını başlattı: KPSS şartı da yok!


İş arayan insan sayısı günden güne artıyor. Ülkemizde işsizlik artışta. Fakat hem kamuya hem de özel iş yerlerine personel alımları da yapılıyor. Yeni ilan da AFAD tarafından geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımlarının yapılacağını duyurdu. En lise mezunu olan ve belirlenen diğer şartları sağlayan vatandaşlar iş başvurusunda bulunabilecek. Başvuru şartları ve konunun diğer ayrıntıları yazımızın devamında.

afad personel alımı

AFAD PERSONEL ALIMINI DUYURDU



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kendi kurumlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Son dönemlerde yaşanan sıkıntıların da göz önüne alındığı ve alımların gerçekleştirileceği açıklandı. Bazı kadrolarda KPSS şartı aranırken, bazı kadrolarda KPSS şartı aranmayacak. AFAD bünyesinde çalışmak isteyen kişiler 28 Şubat 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Aynı zamanda AFAD tarafından KPSS şartının arandığı kadrolarda da istenilen puanın 60 veya 70 puan aralığında olduğu açıklandı.

afad personel alımı

ALIM YAPILACAK KADROLAR

-Afet ve Acil Durum Yönetim Denetçisi : 7 Kişi

-Afet ve Acil Durum Uzmanı : 29 Kişi

-Büro Personeli : 22 Kişi

-Temizlik Görevlisi : 29 Kişi

-Güvenlik Görevlisi : 19 Kişi

-Şoför : 4 Kişi

afad personel alımı

BAŞVURU ŞARTLARI

-36 Yaşından küçük olanlar,

-Askerlik görevini yapmış olmak,

-Arşiv ve güvenlik soruşturmasından başarılı geçmek aranan genel şartlar arasındadır.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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