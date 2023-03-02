Ehliyeti olanlar dikkat! AFAD birçok ilde şoför alımını başlattı: KPSS şartı da yok!







AFAD PERSONEL ALIMINI DUYURDU







ALIM YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURU ŞARTLARI

İş arayan insan sayısı günden güne artıyor. Ülkemizde işsizlik artışta. Fakat hem kamuya hem de özel iş yerlerine personel alımları da yapılıyor. Yeni ilan da AFAD tarafından geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımlarının yapılacağını duyurdu. En lise mezunu olan ve belirlenen diğer şartları sağlayan vatandaşlar iş başvurusunda bulunabilecek. Başvuru şartları ve konunun diğer ayrıntıları yazımızın devamında.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kendi kurumlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Son dönemlerde yaşanan sıkıntıların da göz önüne alındığı ve alımların gerçekleştirileceği açıklandı. Bazı kadrolarda KPSS şartı aranırken, bazı kadrolarda KPSS şartı aranmayacak. AFAD bünyesinde çalışmak isteyen kişiler 28 Şubat 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Aynı zamanda AFAD tarafından KPSS şartının arandığı kadrolarda da istenilen puanın 60 veya 70 puan aralığında olduğu açıklandı.-Afet ve Acil Durum Yönetim Denetçisi : 7 Kişi -Afet ve Acil Durum Uzmanı : 29 Kişi -Büro Personeli : 22 Kişi -Temizlik Görevlisi : 29 Kişi -Güvenlik Görevlisi : 19 Kişi -Şoför : 4 Kişi-36 Yaşından küçük olanlar, -Askerlik görevini yapmış olmak, -Arşiv ve güvenlik soruşturmasından başarılı geçmek aranan genel şartlar arasındadır.