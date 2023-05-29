YAŞAM
29 Mayıs 2023 - 09:45

Ehliyeti olanlar dikkat: Bunu yapmayanlara dev ceza! Son gün belli oldu!

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda, ehliyetlerini yenilemeyenler için son tarih belirlendi ve bu tarihten sonra yenilemeyenlerin 83 TL ödeyerek yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
29 Mayıs 2023 - 09:45
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Ehliyeti olanlar dikkat: Bunu yapmayanlara dev ceza! Son gün belli oldu!
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Ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda, ehliyetlerini yenilemeyenler için son tarih belirlendi ve bu tarihten sonra yenilemeyenlerin 83 TL ödeyerek yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edildi.

Ehliyet sahiplerinin süresi dolan ehliyetlerini yenileme konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Yapılan duyuruda, belirtilen son tarih geçtikten sonra ehliyetini yenilemeyenlerin, 83 TL gibi bir ücret ödeyerek yenileme işlemini gerçekleştirmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.



2023 yılında ehliyet yenileme işlemleri hakkında merak edilenler ve belirtilen süreler hakkında bilgilendirme yapıldı. Araç sahibi vatandaşlar, ehliyetlerinin geçerlilik süresinin azalmaya başladığını ve bu nedenle nasıl yenileme işlemi yapacaklarını sorguluyorlar. Bu konuda önemli bir hatırlatma yapılarak, eski tip ehliyet sahiplerinin mutlaka yeni tip ehliyetlerle değiştirmeleri gerektiği belirtildi. Yeni tip ehliyet değişikliği için ise belirli bir ücret ödenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, belirtilen süre içinde eski tip ehliyetlerini yenisiyle değiştirmeyenlere ceza uygulanacağı ifade edildi.

Yeni tip sürücü belgesi için randevu almanın gerekliliği vurgulandı. Vatandaşlar, ALO 199 hattını arayarak, "ALO 199 Mobil Uygulama"yı veya "nvi.gov.tr" adresini kullanarak randevu alabilecekler. Randevu alınan süre içerisinde nüfus müdürlüklerine başvuru yapılacak ve ehliyetler yeni tip ehliyetlerle değiştirilecek.

Ehliyet değiştirme işlemi için belirlenen ücretin 83 TL olduğu bildirildi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 yılı kimlik kartı satış bedelleri hakkında da bilgi verildi. Ayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedelinin 166 TL olduğu belirtilirken, ehliyet değiştirme işlemi için ödenecek bedelin ise 83 TL olduğu ifade edildi.

DEĞİŞİKLİK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

ehliyet

Ehliyet değişikliği için gereken belgeler ve ödeme işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. İşlemler için gerekli olan evraklar şu şekilde sıralandı:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

Sürücü sağlık raporu

Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubu kartı (Sağlık raporunda yer almıyorsa)

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedelinin ödenmesi

Ödeme işlemi yapılacak bankalar da belirtilerek şu şekilde aktarıldı:

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank

Bu bankalar üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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