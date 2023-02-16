Ehliyeti olanlar dikkat! O ilin belediyesine KPSS'siz şoför alınacak! Başvuru şartları sıralandı!







O BELEDİYE KPSS ŞARTI OLMADAN LİSE MEZUNU ŞOFÖR ALIMI YAPACAK! ACELE EDEN İŞİ KAPACAK!

BAŞVURU ŞARTLARI







BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Bugün, Türkiye'nin bir ilçe belediyesi, personel alımı konusunda yeni bir ilan yayınladı. İlan, en az lise mezunu bir şoför için geçerlidir.Yeniçağa Belediyesi, Bolu'ya bağlı olarak, en az lise mezunlarının başvuru yapabileceği şoför pozisyonları için bir alım ilanı yayınladı. Başvurular 13 Şubat tarihinden başlayacak ve 20 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.Belediye tarafından işe alınacak şoförlerin gerekli şartları şunlardır: Lise mezunu olma, Yeniçağa ilçesi, Bolu ili sınırları içinde yaşamak, C sınıfı ehliyet sahibi olmak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, bu şartları yerine getirirlerse başvuru yapabilirler.Belediye, başvuru yapacak adayların Asilbey Mahallesi, Yaşar Çelik Caddesi, No: 6/A adresinde bulunan yerde başvuru yapması ve mülakatın da orada gerçekleştirileceği bilgisini yayımladı.Adalet Bakanlığı, 2023 yılında birçok cezaevi açılması planlandığı için büyük bir personel alımı yapacak. Bu alımlar arasında zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve temizlik personeli gibi pozisyonlar bulunuyor. İlanlara başvuracak adayların en az ilkokul veya lise mezunu olması gerekmektedir. Cezaevlerinin kapasitesi 289 bin 974 ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Türkiye'de toplam 399 cezaevi bulunmaktadır.