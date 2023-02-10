Ehliyeti olanlar hemen başvursun! Bu kurumlara şoför alımı başladı

İş arayışında olanlara büyük fırsat geldi. Kamu ve özel kurumlarda yapılacak olan alımlar için iş ilanı yayınlanırken vatandaşlar şartları ve yerleri araştırmaya başladı. Çeşitli alanlarda şoför alımı için ilanlarda yayınlandı. İşte, şoför alımına ilişkin bilgiler.
ŞOFÖR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
-Lise ya da dengi okullardan mezun olmak
-TC vatandaşı olmak -18 yaşından büyük olmak -Erkek adaylar için asker şartı -Arşiv araştırmasında temiz çıkmak -Tam zamanlı çalışabilmek -Fiziksel ya da ruhsal olarak rahatsız olmamak -Belge ve evrakları tam olmak -Gerekli izinlerin alınması
SERVİS ARAÇ ŞOFÖRÜ
İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÇATALCA) 00007263939 9.02.2023
TIR-ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ
İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: SAMSUN / ATAKUM) 00007263832
ŞOFÖR YÜK TAŞIMA
İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: SAKARYA / ERENLER) 00007263860 9.02.2023
TIR ÇEKİCİ ŞOFÖR
İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: KONYA / CİHANBEYLİ) 00007264075 9.02.2023