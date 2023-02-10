KAMU PERSONELİ
10 Şubat 2023 - 19:30

Ehliyeti olanlar hemen başvursun! Bu kurumlara şoför alımı başladı

Kamu kurumlarında çeşitli iş ilanları yayınlanırken özle sektörlerde de eksikliği karşılanması adına en az lise mezunu olarak şoför alımı yayınlandı. İşte şoför alımı için şartlar nelerdir?

KAMU PERSONELİ
10 Şubat 2023 - 19:30
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Ehliyeti olanlar hemen başvursun! Bu kurumlara şoför alımı başladı
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İş arayışında olanlara büyük fırsat geldi. Kamu ve özel kurumlarda yapılacak olan alımlar için iş ilanı yayınlanırken vatandaşlar şartları ve yerleri araştırmaya başladı. Çeşitli alanlarda şoför alımı için ilanlarda yayınlandı. İşte, şoför alımına ilişkin bilgiler.

ŞOFÖR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

-Lise ya da dengi okullardan mezun olmak



-TC vatandaşı olmak

-18 yaşından büyük olmak

-Erkek adaylar için asker şartı

-Arşiv araştırmasında temiz çıkmak

-Tam zamanlı çalışabilmek

-Fiziksel ya da ruhsal olarak rahatsız olmamak

-Belge ve evrakları tam olmak

-Gerekli izinlerin alınması

Şoför alımı

SERVİS ARAÇ ŞOFÖRÜ

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÇATALCA) 00007263939

9.02.2023

TIR-ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: SAMSUN / ATAKUM) 00007263832

ŞOFÖR YÜK TAŞIMA

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: SAKARYA / ERENLER) 00007263860

9.02.2023

TIR ÇEKİCİ ŞOFÖR

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: KONYA / CİHANBEYLİ) 00007264075

9.02.2023

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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