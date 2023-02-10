Ehliyeti olanlar hemen başvursun! Bu kurumlara şoför alımı başladı







ŞOFÖR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI







SERVİS ARAÇ ŞOFÖRÜ

TIR-ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ

ŞOFÖR YÜK TAŞIMA

TIR ÇEKİCİ ŞOFÖR

İş arayışında olanlara büyük fırsat geldi. Kamu ve özel kurumlarda yapılacak olan alımlar için iş ilanı yayınlanırken vatandaşlar şartları ve yerleri araştırmaya başladı. Çeşitli alanlarda şoför alımı için ilanlarda yayınlandı. İşte, şoför alımına ilişkin bilgiler.-Lise ya da dengi okullardan mezun olmak-TC vatandaşı olmak -18 yaşından büyük olmak -Erkek adaylar için asker şartı -Arşiv araştırmasında temiz çıkmak -Tam zamanlı çalışabilmek -Fiziksel ya da ruhsal olarak rahatsız olmamak -Belge ve evrakları tam olmak -Gerekli izinlerin alınmasıİşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÇATALCA) 00007263939 9.02.2023İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: SAMSUN / ATAKUM) 00007263832İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: SAKARYA / ERENLER) 00007263860 9.02.2023İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Yeri: KONYA / CİHANBEYLİ) 00007264075 9.02.2023