GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 22:13

Ehliyeti olanlar için duyuruldu: Son tarih ve ücret...

Ehliyet sahipleri için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuru yapıldı. Ehliyet yenileme ücreti 2022 belli oldu.

GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 22:13
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Ehliyeti olanlar için duyuruldu: Son tarih ve ücret...


Ehliyet sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Ehliyeti olan vatandaşların ehliyetlerini yenilemeleri için belirlenen süre önceki günlerde uzatılmıştı. Çipli kimlik sistemine geçilmesiyle daha önceki gibi ek bir ehliyete de gerek kalmıyor ve ehliyet bilgileri kimlik kartının içine entegre ediliyor.

Ehliyet yenileme işlemi için 2016 yılı itibarıyla başlayan süreç, 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştı. Ehliyet yenileme süreci uzatılırken yenileme ücretleri de açıklandı.

Ehliyet sahipleri için duyuru yapıldı 



Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren duyuru paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücretinin 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecegi açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücretinin 15 lira olarak uygulanacağını yayınladığı resmi yazı ile duyurdu. Sürücülerin mevcut ehliyetlerini değiştirmek için verilen süre 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2024 tarihine uzatıldı.

Ehliyet

Ehliyet nasıl yenilenir, ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler?

Ehliyet belgesinin yenilenmesi için kimlik kartı başvurusu yapılması gerekiyor. Kimlik kartı başvurusu için ise Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, basın kartı ya da kimlik kartı yerine geçen herhangi fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotograf ile yapılıyor.

Kimlik belgesine ek olarak başvuru sırasında eski ehliyet belgesi, sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf bulundurulması gerekiyor.

Nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda parmak izi verilmelidir. Kan grubunu belirleyen belge ya da beyanı da ehliyet yenileme işlemlerinde gereklidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar gerekli belgeleri temin ederek Nüfus Müdürlüklerine müracaat edecekler.

 

Ehliyet belgelerinin belirtilen süre içerisinde değiştirilmemesi durumunda ise mevcut ehliyet geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle vatandaşların hem kimlik belgelerini hem de ehliyet belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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