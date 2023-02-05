KAMU PERSONELİ
05 Şubat 2023 - 17:00

Ehliyeti olanlara iş kapısı açıldı: Belediyelere en az 8500 TL maaşla personeller alınacak

Ayvacık Belediyesi, nitelikli personel istihdam etmektedir. İlkokul ve üzeri mezunu olanlar başvurabilir. Başvurularda adaylardan üst yas sınırı istenmeyecektir.

KAMU PERSONELİ
05 Şubat 2023 - 17:00
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Ehliyeti olanlara iş kapısı açıldı: Belediyelere en az 8500 TL maaşla personeller alınacak
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E sınıfı ehliyet sahiplerine müjdeli bir haber verildi. Gelen son dakika haberine göre Ayvacık belediye'ne personel alımı gerçekleştirilecektir.

Alım yapılacak adaylar için herhangi bir üst yaş sınırı olmadığı, ilkokul ve üzeri mezunu olanların işe alınabileceği açıklandı. Alınacak şoför kadrosu ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor..



Ayvacık Belediyesi'ne E sınıfı ehliyete sahip şoför alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat. Başvuru koşulları ve adayların yanlarında getirmeleri gereken belgeler şu şekildedir:

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

18 yaşından büyük olması,

Kamu haklarının devm ediyor olması,

İkametinin Ayvacık ilçesinde olması,

En az ilkokul mezunu olması,

Ehliyetinin E sınıfı olması.

BAŞVURU SIRASINA GEREKLİ OLAN BELGELER

Ayvacık Belediyesi personel alımı

BAŞVURU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER

Ayvacık Belediyesi personel alımı

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