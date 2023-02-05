Ehliyeti olanlara iş kapısı açıldı: Belediyelere en az 8500 TL maaşla personeller alınacak

E sınıfı ehliyet sahiplerine müjdeli bir haber verildi. Gelen son dakika haberine göre Ayvacık belediye'ne personel alımı gerçekleştirilecektir. Alım yapılacak adaylar için herhangi bir üst yaş sınırı olmadığı, ilkokul ve üzeri mezunu olanların işe alınabileceği açıklandı. Alınacak şoför kadrosu ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor..
Ayvacık Belediyesi'ne E sınıfı ehliyete sahip şoför alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat. Başvuru koşulları ve adayların yanlarında getirmeleri gereken belgeler şu şekildedir: