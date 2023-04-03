Ehliyeti olanlara Meclis'ten müjde! 31 Aralık 2022 tarihine dikkat: Meclis onay verdi!

Ehliyet sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren duyuru yapıldı. Müjde niteliğinde olan duyurunun ardından gelen son dakika
haberine göre yeni teklif kabul edilerek yasalaştı. İşte ayrıntılar...
EHLİYET AFFI YASALAŞTI: 14 MİLYON KİŞİNİN BORCU YAPILANDIRILACAK
TBMM'den gelen güzel haberle birlikte, ehliyet sahibi olan 14 milyondan fazla kişinin toplamda 521 milyar liralık borcu yapılandırılacak. Yeni teklifin kabul edilerek yasalaşmasıyla, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar 2 bin TL'nin altında olanlar için silinecek, diğer borçlar ise 48 ay vade ile ödenebilecek.
EHLİYET SAHİPLERİNE MÜJDE: CEZA PUANI DOLANLARIN EHLİYETLERİ GERİ İADE EDİLECEK
Yapılandırma kapsamında trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edilecek. Ancak, alkollü ve uyuşturucu kullanımı, drift yapmak, ölümlü kazaya sebebiyet vermek gibi durumlarda ehliyet geri verilmeyecek.
TRAFİKTE YAPILAN EN SIK HATALAR VE PUANLARI
Geçtiğimiz yıl içerisinde sürücülerin en sık yaptığı hatalara karşı ceza puanları belirlendi. Alkollü araç kullanmak 20 puan, emniyet kemeri takmamak 15 puan, kırmızı ışıkta geçmek ise 20 puan ceza puanı gerektiriyor.