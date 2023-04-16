Ehliyeti olanlara para iadesi! e-Devlet'ten onay verin: Ödenen paralar geri verilecek







İLK 3 SAAT ÜCRETSİZ











Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan AVM otopark ücretleriyle ilgili sorunlar, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun 60 TL ödediği ve bu ücretin geri ödendiği bir olayla gündeme geldi. Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16 yıl önce aldığı karar gereği AVM otoparklarının ilk 3 saatinin ücretsiz olması gerektiğini belirtti ve bu kurala uymayan AVM'lerin hukuka aykırı davrandığını ifade etti. Ağaoğlu, bilinçli bir tüketici olarak Tüketici Hakem Heyeti'ne ve İBB'ye başvurarak şikayette bulundu. Şikayet sonucunda AVM'nin avukatı tarafından aranarak ücretin iade edileceği bildirildi ve AVM'nin bundan sonra ilk 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacağı belirtildi.UKOME kararına göre, AVM otoparklarının ilk 3 saatinin ücretsiz olması gerektiği ve bu süre dışında alınabilecek ücretin İBB'nin belirlediği tarifeye göre belirlenmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, otoparkın boşluğu olup olmadığını belirten bilgi sistemiyle birlikte hazırlanacak bilgilendirme levhalarının otopark girişlerine konulması da gerekiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere tavsiyede bulunarak, ücret ödemek durumunda kalanların internet üzerinden E-Devlet şifrelerini kullanarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini ve ilgili büyükşehir belediyelerine şikayette bulunabileceğini belirtiyor. Ayrıca, hukuka aykırı davranan AVM'lerin yüzlerce katı ceza alabileceği uyarısında da bulunuyor.