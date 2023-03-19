Ehliyeti olanlara yeni iş ilanı! Belediye memur alımı yapacak: KPSS şartına dikkat!







BELEDİYEDEN İŞ İLANI







BAŞVURU ŞARTLARI

Günden güne iş arayanların sayısı artıyor. Bu sebeple kamu alanında ve özel alanda alımlar yapılmaya devam ediyor. KPSS şartının da olduğu ve genel koşulların da yer aldığı işe alımda detaylar belediye tarafından açıklandı. Ayrıntılar ise yazının devamında.Karayaka Belediyesi alım yapacağını duyurdu. Yardımcı Hizmetler sınıfında herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmuş ve A2 sınıfı sürücü belgesi olanlar başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen koşullara göre yapılacak olup eğitim ve KPSS şartının da aranacağı belediye yetkilileri tarafından açıklandı.-TC vatandaşı olmak, -Kamu haklarından mahrum olmamak, -Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması, -Güvenli soruşturmasından geçebilmek, -Herhangi bir ağır sağlık probleminin olmaması, -Suç hükümlüğünün olmaması gerekmektedir Aynı zamanda 2022 KPSS'dan lise için, P94 türünden en az 60 puan almak gerekmektedir. Bunun yanı sıra A2 sınıfı sürücü belgesinin de olması şartı belirlenmiştir. Başvuru şartlarını barındıran kişiler 27 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arsında başvuru işlemlerini bitirmiş olmalıdır. Kişilerin yalnızca Karayaka Belediyesi Hürmüzlü Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:9 adresine başvuru yapabileceklerine karar verilmiş ve duyurulmuştur.