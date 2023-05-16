Ehliyeti olanları ilgilendiriyor: Sürenizi geçirmeden bu işlemleri yapın yoksa yüklü ceza ödersiniz!

Yakın zamanda belirlenen kurallara göre süresi geçen ehliyetlerin yenileme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme işlemi yapmayan vatandaşlar yüklü miktarda ceza ödüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre eski sürücü belgelerinin kullanım süresi iki sene daha uzatıldı. 2024 Aralık ayına kadar geçerli olacak ve bu süreye kadar ehliyet yenileme işlemlerinin yapılması gerekecek. Yeni tip sürücü belgesi olan vatandaşlar ALO 199, ALO 199 Mobil uygulama, nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden randevu alarak ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ehliyet yenileme işlemleri için kimlik kartı, sürücü sağlık raporu, son altı ay içinde çektirilen biyometrik fotoğraf, kan grubu kartı eğer sağlık raporunda yer almıyorsa, sürücü belgesi harç bedelinin yatırıldığına dair dekont. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen ehliyet yenileme bedeli 83 TL olarak belirlendi. Eğer kayıp nedeniyle kimlik kartı yenileme işlemi yapılacaksa bedeli 166 TL olacak. Akbank, Aktif Bank, ING Bank, Şekerbank, Türkiye Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Türk ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, PTT Bank aracılığıyla harç bedelleri ödenebilecek.