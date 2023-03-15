Ehliyeti olanların çilesi sona eriyor! Beklenen müjde sonunda geldi: Karar kabul edildi!

TBMM'de kabul edilen yeni teklif ile milyonlarca ehliyet sahibine müjdeli haber verildi!













ışık ihlalleri

hız, park cezası

emniyet kemeri

emniyet şeridi ihlali gibi

Ülkemizdeki milyonlarca ehliyet sahibi için sevindirici bir haber var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni bir yasa ile birlikte, 31 Aralık 2022 öncesindeki borçlar 2 bin TL'nin altındaysa silinecek. Bu borç yapılandırması ile 14 milyondan fazla sürücü, toplamda 521 milyar liralık borçtan kurtulma imkanına sahip olacak.Yeni yasa, sadece ehliyet sahiplerine değil, aynı zamanda diğer borçlulara da fayda sağlıyor. Borç yapılandırması kapsamında, diğer borçların daile ödenebileceği belirtiliyor. Bu sayede, vatandaşlar birikmiş borçlarından kurtulabilecek ve finansal yüklerini hafifletebilecekler.Ehliyet sahibi olan vatandaşlar için bu yapılandırma ile birlikte, ehliyet yenileme süreleri de uzatıldı ve yenileme tarihleri esnek hale getirildi. Böylece, son tarihi geçen sürücüler ceza ödemeden ehliyetlerini yenileyebilecekler. Tüm bu gelişmeler, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve finansal yüklerini hafifletmek için atılan önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Bu yasal düzenleme ile birlikte, vatandaşlar birikmiş borçlarından kurtulabilecekler ve rahat bir nefes alabilecekler. Milyonlarca ehliyet sahibinin merakla beklediği haber nihayet geldi. Bugün yapılan açıklama ile birlikte, trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetlerinin geri iade edileceği müjdesi verildi. Ayrıca, alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanlarının silineceği belirtildi.Kanun kapsamında geri alınan yaklaşık 10 bin ehliyetin iadesinin yapılacağı açıklandı. Aynı zamanda, yapılandırma kapsamındakisebeplerden dolayı trafik ceza puanı dolan sürücülerin de ehliyetleri geri iade edilecek. Bu sayede, trafik ceza puanları nedeniyle ehliyetlerini kaybeden sürücüler tekrar araç kullanma hakkını elde edecekler.Yapılan bu düzenleme ile birlikte, trafik ceza puanlarının silinmesi sürücülerin ceza yükümlülüklerini ortadan kaldıracak ve daha rahat bir sürüş deneyimi sunacak. Ancak, alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek gibi ağır trafik suçlarına karışan sürücülerin ceza puanları silinmeyecek ve ehliyetleri geri iade edilmeyecek. Sonuç olarak, yapılan bu düzenleme ehliyet sahipleri için oldukça sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ehliyetlerini kaybetmiş olan sürücüler artık tekrar araç kullanabilecekler ve trafik ceza puanlarından kurtulabilecekler.