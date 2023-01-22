GÜNDEM
22 Ocak 2023 - 18:45

Ehliyeti olmayanlar başını taşlara vuracak! Ehliyet harcı ve kurs ücretlerini duyunca nutkunuz tutulacak!

Geçtiğimiz yılda ehliyet alamayanlar için üzücü bir haber var. 2023 zamlarıyla beraber ehliyet alma ücreti de bir hayli yükselmişken, birçok vatandaş tarafından bu ücretin ne kadar olduğu araştırılmakta. İşte detaylarıyla beraber 2023 ehliyet fiyatları...

GÜNDEM
22 Ocak 2023 - 18:45
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Ehliyeti olmayanlar başını taşlara vuracak! Ehliyet harcı ve kurs ücretlerini duyunca nutkunuz tutulacak!


Ehliyetini 2022 yılında almamış olanlar için kötü bir haber var. Ehliyet, direksiyon sınavı ve teorik sınavın yeni ücretleri 2023 yılına girilmesi ile bir hayli artmış durumda. Araç kullanmak ve trafiğe çıkabilmek için gerekli olan ehliyet resmi bir belgedir ve her araç kullananın bu belgeye sahip olması gerekir. 18 yaşının doldurulması şartı ehliyet almak için aranırken, en çok talep edilen ehliyet türü ise B sınıfı olmaktadır. Ehliyet alabilmek için adayların bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. Ehliyet almak için öncelikle kursa gitmesi ve daha sonrasında sınavlara girerek başarılı olması gerekmektedir. İşte yeni yıla girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından en ince detayına kadar araştırılan ehliyet fiyatları...

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak ehliyet ücretleri tablosunda değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler doğrultusunda B1 ve A sınıfı ehliyet kurs ücretleri 7.048 TL olarak belirlendi. Ek olarak, teorik derslerin saatlik ücretleri de 50 TL olmaktayken ders ücreti 1700 TL, özel direksiyon dersi ücretleri ise 382 TL olarak belirlenmiş durumda. Yeni ehliyet kurs ücretleri tablosu doğrultusunda ders ücreti de 5384 TL olarak belirlendi. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak zamlı ehliyet fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

A SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 7.048 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti: 1.700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
  • Ders ücreti: 5.348 TL

A1 SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 5.074 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti: 1.700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
  • Ders ücreti: 3.374 TL

A2 SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 5.900 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti: 1.700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL
  • Ders ücreti: 4.200 TL

B SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 2.900 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti: 1700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL
  • Ders ücreti: 5.360 TL

B1 SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 7.048 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti: 1.700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
  • Ders ücreti: 5.348 TL

F SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 5.886 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti:1.700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL
  • Ders ücreti: 4.186 TL

M SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 5.074 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti: 1.700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
  • Ders ücreti: 3.374 TL

ENGELLİ SINIFI EHLİYET

  • Sürücü kursu: 6.692 TL
  • Teorik ders saat ücreti: 50 TL
  • Ders ücreti: 1.700 TL
  • Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL
  • Ders ücreti: 4.992 TL olarak belirlendi.


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