Ehliyeti olup bunu yapanlar yandı! Fark edilirlerse 1.078 TL ceza ödeyecekler!







BU KURALLARA DİKKAT EDİN!











BİN 78 TÜRK LİRASI CEZA





Yeni yılın gelmesiyle birlikte trafik cezalarında ciddi bir artış yaşandı. Bu gelişme, trafiğe çıkan sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Trafik kurallarına uymamanın artık daha yüksek cezaları bulunuyor ve bu cezalar caydırıcı nitelikte. Trafikte daha güvenli bir sürüş için kurallara kesinlikle uymanız gerektiği vurgulanıyor ve kurallara uymayanlara yüksek cezaların verileceği belirtiliyor.Trafikte dikkatli olsanız da, karşıdaki sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kaza geçirme riski her zaman mevcuttur. Bu nedenle sürücülerin özellikle dikkat etmeleri gereken kurallar vurgulanmış ve bu kurallara uymayanlara rekor düzeyde cezalar kesileceği bildirilmiştir. Emniyet kemeri takmamak, alkollü araç kullanmak, hız sınırını aşmak veya yayalara yol vermeme gibi kurallara uymayan ehliyet sahiplerine ceza kesileceği belirtilmiştir.Trafikte ceza almamak için kullanılan yöntemler hala şaşırtıcı bir şekilde devam etmektedir ve sahte plaka ile trafiğe çıkanların tespit edildiğinde 20 bin 302 TL tutarında ceza kesildiği belirtilmiştir.Buna ek olarak, trafikte hatalı şerit değiştirme gibi nedenlerle meydana gelen kazaların önemine dikkat çekilerek, kurallara uymadan şerit değiştirenlere 642 TL ceza verileceği paylaşılmıştır. Ayrıca güvenli takip mesafesine uymayan sürücülere 436 TL ceza uygulanacaktır. Böylece toplamda 1.078 TL ceza kesilmiş olacaktır.