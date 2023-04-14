Ehliyeti ve arabası olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor: Araç muayeneleri artık sadece böyle yapılacak!







EHLİYET SAHİPLERİNE DUYURULDU!







Araç muayene işlemleriyle ilgili yeni döneme giriş yapıldı. Muayene işlemlerinde değişik uygulamalar paylaşıldı. Muayene için yeni tarife nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.Araç sahiplerini ilgilendiren yeni gelişmeler yaşandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Otomobil muayene işlemlerinde farklı uygulamalar sunuldu. Yapılan yenilikler ile birlikte karar alındı. Araç muayene işlemlerini zamanında gerçekleştirmeye yönelik düzenleme getirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı araç muayene işlemleri ile ilgili detayları duyurdu. Yeni düzenlemeler ile birlikte muayene işlemlerinde farklı uygulamalar yer aldı. Araç muayenesini zamanında gerçekleştirilmeyen kişiler için yaptırımlar uygulanacaktır. 12 Mart 2023 tarihi itibari ile muayene zamanı geçirilen araçların sahipleri, 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayenelerini tamamlayacaklardır. Her ay için %5 ek ödeme talep edilirken yeni düzenleme ile birlikte aylık %0,75 tarifesi uygulanacaktır. Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranlarına Göre Hesaplama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı olarak belirtilen süre içerisinde araç muayenesi yaptırmayan vatandaşlara 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayenelerini gerçekleştirmesi halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına bağlı hesaplama yapılacaktır.