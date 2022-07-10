Ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Tarih belli oldu, yapmayana para cezası













Ehliyet yenilemede son gün 31 Aralık 2022

Kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlara belirli bir süre tanıyan İçişleri Bakanlığı bu süreyi sonlandıracağı tarihi de belirledi. Eski tip ehliyet sahibi olanların değiştirme işlemlerin askıdan alarak bakanlığın belirlediği süreye kadar yenilemeleri gerekiyor. Aksi takdirde idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Ehliyetlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, ilk olarak ehliyet randevusu oluşturacaklar ve daha sonra sağlık raporu, MERNİS sisteminden adres bilgileri evrağı ve son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf ile birlikte başvuruya gitmesi gerekiyor. Gerekli işlemlerin başlatılıp tamamlanması sonrası hazırlanan yeni ehliyetler sahiplerine teslim ediliyor.Eski tip ehliyet sahip araç sürücüleri bu yenileme işlemlerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. İlçe Nüfus Müdürlükleri aracılığı ile değişecek olan yeni sürücü belgeleri 1 Ocak 2023 tarihine kadar tamamlanmış olacak. 31 Aralık 2022 sonrasında trafikte eski sürücü belgesi ile araç kullandığı tespit edilen sürücüler ise Bakanlık kararıyla idari para cezası uygulanacak.