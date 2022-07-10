Kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlara belirli bir süre tanıyan İçişleri Bakanlığı bu süreyi sonlandıracağı tarihi de belirledi. Eski tip ehliyet sahibi olanların değiştirme işlemlerin askıdan alarak bakanlığın belirlediği süreye kadar yenilemeleri gerekiyor. Aksi takdirde idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Ehliyetlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, ilk olarak ehliyet randevusu oluşturacaklar ve daha sonra sağlık raporu, MERNİS sisteminden adres bilgileri evrağı ve son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf ile birlikte başvuruya gitmesi gerekiyor. Gerekli işlemlerin başlatılıp tamamlanması sonrası hazırlanan yeni ehliyetler sahiplerine teslim ediliyor.
GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:11
Ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Tarih belli oldu, yapmayana para cezası
Eski tip ehliyet sahibi olan araç sürücülerini yakından ilgilendiren bir haber. Ehliyet yenileme işlemlerini askıya alanlar için son tarih belirlendi. O tarihe kadar yenilemeyen araç sürücülerine para cezası uygulanacak.
GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:11