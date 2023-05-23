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23 Mayıs 2023 - 08:30

Ehliyetini yanında taşıyanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs: Yaptırmayan başına bela alacak!

Sürücü belgesi olan bütün insanları ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Bu tarihe kadar ödeme yapmayanlar ceza yiyecek! Tüm detaylar haberimizde.

Trend
23 Mayıs 2023 - 08:30
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Ehliyetini yanında taşıyanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs: Yaptırmayan başına bela alacak!
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Ehliyet sahipleri insanları ilgilendirecek ödeme bilgileri paylaşıldı. Ödemeler e-Devlet sisteminden yapılacak! Tarihi kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EHLİYETİ OLANLARA YENİ DUYURU

Ehliyeti olan insanlara yapılan duyuruya göre MTV ödemelerinin 31 Mayıs tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Trafiğe çıkan her araç için senede iki kez MTV ödemesi yapılıyor. 2023 senesi için en düşük MTV ödemesi 219 TL, en yüksek MTV ödemesi 101 bin 152 TL olarak belirlendi. 

Ehliyeti Olanlara Yeni Duyuru

MTV ödemesini yapmayan sürücüler yüksek şekilde faiz ve ceza ödemesi yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla MTV ödemeleri yapılabilecek. Borç sorgulama işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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