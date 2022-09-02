Ehliyetsiz Sürücü ﻿uygulamadan Kaçarken Ters Yöne Girip Kaza Yaptı: 2 Yaralı













Edirne'de polis uygulamasından kaçarken ters yöne giren motosikletin karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edirne'de polis ekiplerinin asayiş ve trafik uygulaması yaptığını gören ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Burak E.İ. polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü uygulama noktasından 50 metre ilerde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Halil K. K. yaralandı. Yaralılar olay mahaline sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.Yapılan incelemelerin ardından motosiklet ve otomobil çekici ekiplerinin desteğin ile otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir müddet ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.