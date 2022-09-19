YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:30

Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü düşürdüğü plakadan tespit edilerek, polis tarafından yakalandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:30
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Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı


Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çorlu - Ergene yolu tren istasyonu yakınlarında oldu. İddiaya göre, Ergene istikametine seyreden Mehmet O. idaresindeki 33 D 5210 plakasına sahip otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen 18 yaşındaki Ceren S.'ye çarptı. Yaklaşık 52 metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Ceren S., olay mahaline gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücü gözaltında



Sürücü Mehmet O. ise olay mahalinde durmayarak kaçtı. Olay yerinde plakayı düşürdüğü belirlenen kazalı aracın sürücüsü Mehmet O., Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Mehmet O.'nun ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Hayati tehlikesi var

Yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olan genç kızın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Ceren S.'nin Uzunköprü'den trenle Çorlu'ya ablasına geldiği ve tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra şehir içi servislerine binmek için yaya olarak karşıdan karşıya geçerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Yola aydınlatma yapılması isteği

Öte yandan vatandaşlar, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nin Ergene ilçesine bağlandığı yolun köprüye yakın mesafesinin karanlık olması nedeniyle gerekli aydınlatma çalışması yapılmasını istedi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Editörü
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