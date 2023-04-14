YAŞAM
14 Nisan 2023 - 21:00

Ehliyeyi olan milyonlarca sürücü dikkat! Herkesi ilgilendiriyor! 1 Mayıs 2023'de o uygulama başlıyor.... Tam yüzde 200 zam geliyor

Trafik sigortası primleri 1 Mayıs'tan itibaren değişiyor ve bu değişiklik bazı sürücüler için indirim, bazıları için ise zam anlamına geliyor. Yeni uygulama ile birlikte bazı sürücüler yüzde 50 indirim fırsatından yararlanabileceklerken, diğerleri ise yüzde 200 oranında zamlanacaklar. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
14 Nisan 2023 - 21:00
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Ehliyeyi olan milyonlarca sürücü dikkat! Herkesi ilgilendiriyor! 1 Mayıs 2023'de o uygulama başlıyor.... Tam yüzde 200 zam geliyor
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Milyonlarca sürücü, Trafik Sigortası primindeki yeni uygulamaları merak ediyor. Yeni uygulama şirket araçları için de önemli gelişmeler içeriyor. Haberimizin devamında, Trafik Sigortası primiyle ilgili tüm detaylar aşağıda yer alıyor.

KAZA YAPMAMIŞ OLAN SÜRÜCÜ YÜZDE 50 İNDİRİM ALACAK

araç

Yeni dönemde Trafik sigortası primleri değişti. Kaza yapmayan sürücüler yüzde 50 indirim alacakken, kaza yapan sürücülerin primleri yüzde 200 oranında artacak. Böylece hiç kaza yapmayan bir sürücünün trafik sigorta primi 3 bin TL olurken, çok kaza yapanlar 17 bin TL ödemek zorunda kalacaklar. Ayrıca, şirket araçları ile şahsi araçlar farklı prim tutarları ödeyecekler. Şirket araçları yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücret ödeyecekler. Bu yeni düzenleme milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.

1 MAYISTAN İTİBAREN BAŞLIYOR



trafik

1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni Trafik sigortası uygulaması ile birlikte, sürücülerin hasar kaydı, kaza geçmişi ve diğer faktörlere göre primleri belirlenecek. Kaza yapmayan sürücüler en yüksek basamakta yer alacak ve poliçelerinde yüzde 50 indirim olacakken, riskli sürücüler en düşük basamakta yer alacak ve yüzde 200 zam uygulanacak. Ayrıca hasarsızlık nedeniyle de indirim ve hasar nedeniyle ise artış oranları değişecek. Sigorta şirketleri bir defaya mahsus yüzde 5 zam yapabilecekler ve sonrasında her ay yüzde 2 oranında zam yapma hakkına sahip olacaklar. Bu yeni düzenleme ile birlikte, sürücülerin trafik sigortası primleri önemli ölçüde etkilenecek.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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