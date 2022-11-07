YAŞAM
07 Kasım 2022 - 11:49

EİKP Ödemesi nedir? Ne Zaman Dağıtılacak? EİKP Ödemesi Kaç Ay Verilir?

EİKP Ödemesi nedir? EİKP ödemeleri ne zaman verilecek? Kaç ay verilir? Başvuru sorgulama ve EİKP ödemesi hakkında diğer tüm detaylara haberimizden ulaşa bilirsiniz.

YAŞAM
07 Kasım 2022 - 11:49
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EİKP Ödemesi nedir? Ne Zaman Dağıtılacak? EİKP Ödemesi Kaç Ay Verilir?


Devletimiz ihtiyaç sahibi kişilere çok sayıda destek amaçlı proje başlatmıştır. Bu projelerden birisi ise EİKP ödemesidir. Pandemi sürecinde çoğu iş yeri ve dükkân kapatıldığı ve yasaklar olduğu için çoğu kişi çalışamadı ve bu durum insanların geçinme sürecine zorluk olarak eklendi. Devlet ise pandemi sürecinde zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amaçlı ödeme yaparak EİKP adlı projeyi başlattı.

EİKP ÖDEMESİ NEDİR? NE ZAMAN VERİLİR? KAÇ AY VERİLİR? BAŞVURU SORGULAMA

Açılımı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi olan EİKP ödemesi pandemi dolayısıyla geçinmekte zorluk çeken kişilerin işsiz kalması veya iş yerini kapatmak zorunda kalan ve ihtiyaç sahibi olan kişilere verilen bu yardım insanların giderlerine yardımcı olmaktadır.



Pandemi döneminde yardım ödemesi olarak bilinen EİKP ödemesi başvuru yaparak şartlara uyan herkese verilmektedir. Bu zorlu dönemde vatandaşlara maddi anlamda destek olmak amaçlı dağıtılan bu yardım ile hanesini geçindirmekte zorluk çeken bireyler bir nebzede olsa rahatlıyor.

Bu zorlu pandemi döneminde vatandaşa verilen 1. Faz ve 2. Faz pandemi destek yardımından sonra bu sefer de 3. Faz yardım parası dağıtılmaktadır.

para

EİKP ÖDEMESİ NEDİR?

Bu zorlu pandemi sürecinde vatandaşların çoğu karantinanın yanı sıra işsizlik sıkıntısı da çekmektedir. Devlet bu konuda pandemi döneminde vatandaşlara maddi açıdan destek olmak için ihtiyaç sahiplerine EİKP ödemesi yapmaktadır. Bu zorlu süreçte vatandaş bu yardım sayesinde bir nebzede olsa rahatlıyor.

EİKP ödemesi yani pandemi destek yardımı geçim sıkıntısı çeken vatandaşları kapsamakta. EİKP ödemesi için vatandaşa daha önce 1000 TL verilirken günümüz yardımında yani 3. Fazda yardım parası 1100 TL olarak 100 TL artmıştır. Yardım için başvuru yapan kişilerin başvurusunun kabul edilmesi durumunda yardım parası kişinin PTT hesabına yatmaktadır. Vatandaş PTT şubesine giderek yardım parasını alabilir.

EİKP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?

EİKP desteğine ihtiyaç duyan kişiler başvuru yapmak için belirli bir kuruma gitmek veya farklı platformlarda başvuru yapmak zorunda değildir. Bu proje için yapılacak olan başvurular sadece e-devlet üzerinden alınmaktadır.

 3. faz ödemelerinden yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu

Linkine tıklayarak ulaşa bilir. Bu sayfada size yöneltilen soruların cevabını eksiksiz olarak tamamladıktan sonra başvuruda buluna bilirsiniz.

Pandemi sosyal destek başvurusu için vatandaşın dar gelirli olması zorunluydu fakat 3. Faz pandemi sosyal destek başvurusunda böyle bir şart bulunmamaktadır.

Fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu hizmeti sunarken önceliği yardıma muhtaç hanesine giren gelir miktarı düşük olan kişileri seçmektedir.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK SORGULAMA 2022

Başvuruda bulunduktan belli bir süre sonra sonuçların açıklanması gerekmektedir. Başvuru sonucunun olumlu ya da olumsuz olduğunu öğrenmek için

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu

Linkinden yani e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

EKİP ödemesi için başvuruda bulunduysanız verdiğiniz bilgiler üzerinden hanenizdeki kişi sayısı ve diğer bilgiler değerlendirilmeye alınarak başvurunuz onay ya da red kararı alır. EİKP ödemesi almak için en fazla 2 kez başvura bilirsiniz. Bunların yanı sıra aynı hanede yaşayan kişiler arasında sadece bir kişi başvuruda buluna bilir.

EİKP ÖDEMESİ KİMLERE VERİLİR

Yapılan bu destek projesinde öncelik geçim sıkıntısı çeken veya yoksul olan kişilerdir. Başvuruda bulunan kişinin aylık geliri 5000 TL altında veya üzerinde olması göz önünde bulundurulmaksızın hanedeki kişi sayısına göre destek sağlanmaktadır.

EİKP ödemesinden yararlanamayacak olan kişiler ise; SGK’tan aylık alan emekliler, İŞKUR işsizlik ödeneğinden yararlananlar, İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar, 5510 sayılı kanunun 4/a kamu işçileri, 5510 sayılı kanunun 4/c maddesinde belirtilen memurlar yararlanamazlar.

Bu destek projesinden 2 kez yararlanmış olan kişiler 3. Kez başvuruda bulunamazlar. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar da pandemi başvurusunda bulunamazlar.

EİKP ÖDEMESİ KAÇ AY VERİLİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu bu imkândan en fazla 2 kez yararlana bilirsiniz. Tek seferlik verilen bu yardımın her ay dağıtılması gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlar birinci sosyal yardım parasını aldıktan sonra 2. Kez bu imkândan yararlana bilmek için tekrar başvuru da bulunması gerekmektedir.

para

EİKP ÖDEMESİ KAÇ DEFA ALINA BİLİR

Bu pandemi sürecinden dolayı çoğu işyeri kapatıldı ve işsizlik sayısı oldukça arttı. Bu süreçten kötü etkilenen kişiler bu yardımdan yararlanmak istediği için kaç defa yardım parası alabileceklerini sormaya başladılar. Bu yardım projesinden sadece iki defa yararlana bilirler. Ve her seferinde yardım parası almak için başvuruda bulunmaları gerekir.

EİKP ÖDEMESİ KAÇ AY SÜRER

Sağlanan bu destek projesinden yararlanmak isteyen kişiler başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra eğer formda eksik bir yer yoksa başvuru dikkate alınarak incelenir. Bu incelemenin sonucunda başvuru sahibine geri dönüş yapılır. Fakat bu inceleme süreci yoğunluğa göre 1 veya 2 ay süre bilir.

EİKP ÖDEMESİ ALMA YÖNTEMİ

Bu destek projesinden yararlanmak isteyen kişiler başvuru da bulunma için hafta içleri belirli günlerinde başvuruda buluna bilirler. E- devlet üzerinden yapılan başvurularda, başvuru yapan kişinin T.C. kimlik numarasının son harfine göre başvuru yapmaktadır. Eğer kişinin kimlik numarasının son hanesi 0 ise bu kişi pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar da cuma günü başvuruda bulunabilir.

Bu destek projesine hafta içi değil hafta sonu başvurmak isteyen kişiler için kimlik numarasının son hanesi gibi bir faktör bulunmamaktadır. Yani hafta sonu herkes başvuruda bulunabilir. Başvurusu onaylanan kişiler ise en yakın PTT şubesine giderek destek parasını çekebilir.

EİKP ÖDEMESİ ZAMANI?

EİKP destek projesinden yararlanmak isteyenler için 3. Faz devam etmektedir. Başvurular kabul edildikten 10-15 gün içerisinde ödemeler başlayacaktır. Ödemelerin yapılması yoğunluğa göre daha uzun süre bilir.

EİKP ÖDEMESİ KAÇ KEZ VERİLİR

EİKP ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından 2 kez yapılmıştı yeni başlatılan 3. Faz için ödemeler devam ediyor. Bu imkândan yararlanmak isteyenler eğer daha önce 2 kez almışlarsa 3. Faz için başvuruda bulunamazlar. Yani sonuç olarak vatandaşa 3 kez EİKP ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan EİKP ödemesinin 4. faz ödemesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bu imkândan yararlanmak isteyen vatandaşlar 4. Faz olacak mı diye merak etmekte.

EİKP ÖDEMESİ KAÇ DEFA YAPILIYOR

Bugüne kadar toplamda 3 faz yapıldı ve bu imkândan yararlanmak isteyenler eğer daha önce 2 kez almışlarsa 3. Faz için başvuruda bulunamazlar yani bu imkândan en fazla iki kez yararlanıla bilinir.

EİKP ÖDEMESİ HER AY VERİLİR Mİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu bu imkândan en fazla 2 kez yararlana bilirsiniz. Tek seferlik verilen bu yardımın her ay dağıtılması gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlar birinci sosyal yardım parasını aldıktan sonra 2. Kez bu imkândan yararlana bilmek için tekrar başvuru da bulunması gerekmektedir.

EİKP ÖDEMELERİNE BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

EİKP ödemesi için başvurular sadece e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen kişi e-devlet hesabına şifresini kullanarak giriş yaptığında rahatlıkla başvuruda buluna bilir. E-devlet şifresini bilmeyen kişiler ise en yakın PTT şubesine giderek şifre edine bilirler. Alacakları bu şifre sayesinde hem başvuru yapabilir hem başvuru sonucunu öğrene bilirler.

Tüm bunların yanı sıra EİKP ödemesi içi başvuru yaparken sizden hiçbir belge talep edilmez. Sadece size yöneltilen soruları doğru ve eksiksiz şekilde tamamlamanız yeterli olacaktır. Başvurusu onaylanan kişiler kimliğini yanına alarak en yakın PTT şubesine giderek ödemlerini rica etmesi yeterli olacaktır.

EDİTÖR
Rabia Yağmur Çelik
Rabia Yağmur Çelik
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