Ek şarta gerek yok, bankamatik kartı yeter: Kimlik numarasıyla başvuranlar 10 dakikada 25.000 TL alacak: O banka duyuru yaptı

Ziraat Bankasından sevindirici haber geldi! Ziraat Bankası, bankamatik kartı hesabınızdan başvuru yapan müşterilerine 25 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
Ziraat Bankası, banka kartlarına başvurmaları halinde 25 bin TL'ye kadar nakit kredi ödeyeceğini açıkladı. Halk Ziraat Bankası'na başvuru yapmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi hızlı bir şekilde yapılır ve ihtiyaç kredinizi aynı gün hesabınıza aktararak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, banka kartı hesabından kullandıkları 25.000 TL kredi için 36 ay vadeye tabidir.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSUZiraat bankasında hesabı olanlar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isterlerse banka müşterisi olarak aynı gün içerisinde kredi işlemlerini tamamlayabilirler. Ziraat Bankası kredi kampanyası başvuru sahiplerine uygun faiz oranı ile kredi ödemesi yapabilen bankadan kredi işlemlerini aynı gün içerisinde hesabınıza aktarmanız durumunda kredi işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
25 bin TL'ye kadar kredi alan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi hazırlayarak işlem yapan Ziraat Bankası, bu kampanya için 5 dakikada sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olanlara yönelik bu kampanya ile yaşlılara da kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak için bankanın şartları sağlandığı takdirde ödemenizi hemen yapabilir ve kredinizi alabilirsiniz. Ziraat bankası nezdinde hesabı bulunan vatandaşlar da internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.